Белорусские пограничники заявили о задержании 26 иракцев: в Литве их якобы били и заставили перейти границу

Погранкомитет заявил, что "по словам граждан Ирака, сотрудники Службы охраны государственной границы при МВД Литвы вызывали их на допрос и принуждали давать показания о подкупе белорусских пограничников за помощь в нарушении границы. Задержанных не кормили, не давали пить, а "беседа" сопровождалась ударами телескопической дубинкой, о чем свидетельствуют ссадины и кровоподтёки на различных частях тела иностранцев". А потом их привезли их к границе и под угрозой применения оружия заставили уйти на территорию Беларуси.

Человек их третьей группы мигрантов сказал, что они - граждане Ирака.

На территории Литвы их задержали вооруженные люди в камуфляже, забрали паспорта, порвали их и выдворили с территории Литвы в Беларусь.