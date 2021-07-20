Белорусские пограничники заявили о задержании 26 иракцев: в Литве их якобы били и заставили перейти границу

Погранкомитет заявил, что "по словам граждан Ирака, сотрудники Службы охраны государственной границы при МВД Литвы вызывали их на допрос и принуждали давать показания о подкупе белорусских пограничников за помощь в нарушении границы. Задержанных не кормили, не давали пить, а "беседа" сопровождалась ударами телескопической дубинкой, о чем свидетельствуют ссадины и кровоподтёки на различных частях тела иностранцев". А потом их привезли их к границе и под угрозой применения оружия заставили уйти на территорию Беларуси.
Человек их третьей группы мигрантов сказал, что они - граждане Ирака.
На территории Литвы их задержали вооруженные люди в камуфляже, забрали паспорта, порвали их и выдворили с территории Литвы в Беларусь.
Литовская сторона обвиняет Беларусь в содействии нелегальной миграции на территорию Евросоюза через их границу. По информации управления государственной пограничной безопасности МВД Литвы, с начала года на границе с РБ были задержаны уже 2 096 мигрантов. Это в несколько раз больше, чем было задержано в прошлом году.