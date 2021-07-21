Политический стратег рассказал, что обсуждал вопрос об отстранении Бориса Джонсона

Бывший ближайший советник Джонсона сказал в интервью, что у премьер-министра "не было плана" до середины января 2020 года. Кэмингс также заявил, что жена Джонсона пыталась повлиять на то, кто должен получить должности в правительстве.

“He doesn't have a plan, he doesn't know how to be prime minister and we'd only got him in there because we had to solve a certain problem”



Dominic Cummings tells @BBCLauraK after the 2019 election he held talks about removing Boris Johnson from No 10https://t.co/MphZJtpbRg pic.twitter.com/LFudx4L0EN — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 20, 2021

Это первое крупное интервью, которое дал Кэмингс. Он возглавлял кампанию Vote Leave ("Голосуй за уход") во время референдума по Brexit 2016 года, но в июле 2019 года, когда Джонсон стал премьер-министром Великобритании, он выступал в качестве его советника.

В интервью журналистке BBC Лоре Кенсберг Кэмингс сделал ряд скандальных заявлений, например, высказывался о Vote Leave, о том, что Великобритания платила 350 миллионов фунтов стерлингов в неделю Европейскому союзу (ЕС), чтобы обмануть политических оппонентов, которые выступали за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС.

Кэмингс сказал, что жена Джонсона, Керри Джонсон, не возражала против того, чтобы бывшие активисты Vote Leave занимали государственные должности, до выборов в декабре 2019 года. Однако после неожиданно хороших результатов на выборах, на которых звучали обещания "осуществить Brexit", позиция Джонсон изменилась.

"Как только выборы были выиграны, она начала говорить: "Зачем работать на Доминика и команду Vote Leave? Почему бы не стать теми, кто тянет за рычаги?" - сказал Кэмингс.

Керри Джонсон, ранее известная как Керри Саймондс, десять лет работала в Британской консервативной партии. В 2018 году она возглавила отдел коммуникаций, но вскоре подала в отставку.

Кэмингс рассказал, что в январе 2020 года он и его союзники были очень обеспокоены тем, смогут ли они сохранить свои рабочие места. Примерно в то же время начались дискуссии о будущем Джонсона.

"[Многие] уже сказали, что к лету мы либо уедем отсюда, либо попытаемся избавиться от [Бориса Джонсона] и назначить кого-нибудь другого премьер-министром", - сказал Кэмингс.

Он утверждал, что была причина желать замены Джонсона, который стал премьер-министром в качестве лидера Консервативной партии.

"У него нет плана, он не знает, как стать премьер-министром, и мы взяли его на эту должность только потому, что нужно было решить конкретную проблему, а не потому, что он был тем человеком, которому можно было доверить страну", - сказал Кэмингс в интервью.

"В течение нескольких дней мы оказались в ситуации, когда девушка премьер-министра пыталась избавиться от нас и поставить на ряд важных должностей абсолютных клоунов", - продолжает Кэмингс.