Передача: в популярном месте Риги женщине в напиток подсыпали неизвестное вещество

Передача сообщает, что пару недель назад трое мужчин забежали в бар в квартале, заявив, что им угрожали избиением. Охранники проводили мужчин к выходу.

Позже выяснилось, что мужчины подозреваются в том, что в одном из других баров квартала они отравили молодую женщину, добавив в ее напиток неизвестное вещество. Потерпевшая в полицию не обращалась, но в Квартале улицы Таллинас

были приняты меры безопасности после инцидента.

Среди прочего одна из фотографий сбежавшего мужчины была роздана охранникам квартала, и этого человека не пустят на территорию.

В женской правозащитной организации MARTA объясняют, что о таких случаях в Латвии редко сообщают в полицию - жертвы или не хотят об этом говорить, или просто ничего не помнят.

Основные практические рекомендации - не оставляйте напиток без присмотра, отправляйтесь отдыхать с безопасной компанией, где кто-то всегда следит за напитками, пока другие отходят от стола.

Подробнее - в сюжете передачи!