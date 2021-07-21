Ср, 21.07.2021
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Владислав Весперис, заместитель руководителя Межведомственного координационного центра

Передача: в популярном месте Риги женщине в напиток подсыпали неизвестное вещество

ФОТО: Pixabay

Две недели назад в Квартале улицы Таллинас женщине подмешали в напиток вещество, скорее всего, чтобы сделать жертву бессильной, а подозреваемые - трое мужчин - скрылись с места происшествия, сообщает передача TV3 Ziņas.

Передача сообщает, что пару недель назад трое мужчин забежали в бар в квартале, заявив, что им угрожали избиением. Охранники проводили мужчин к выходу.

Позже выяснилось, что мужчины подозреваются в том, что в одном из других баров квартала они отравили молодую женщину, добавив в ее напиток неизвестное вещество. Потерпевшая в полицию не обращалась, но в Квартале улицы Таллинас
были приняты меры безопасности после инцидента.

Среди прочего одна из фотографий сбежавшего мужчины была роздана охранникам квартала, и этого человека не пустят на территорию.

В женской правозащитной организации MARTA объясняют, что о таких случаях в Латвии редко сообщают в полицию - жертвы или не хотят об этом говорить, или просто ничего не помнят.

Основные практические рекомендации - не оставляйте напиток без присмотра, отправляйтесь отдыхать с безопасной компанией, где кто-то всегда следит за напитками, пока другие отходят от стола.

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas на латышском языке


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