"Полнейшая чепуха". Почему сдавать тесты на антитела к ковиду не имеет смысла

Заманчивое предложение пользуется соответствующим спросом. Еще два месяца назад, в середине мая, заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова говорила, что в одной только столице тестов на антитела к Covid-19 было проведено почти 7 млн. Это всего втрое меньше, чем ПЦР-тестов, определяющих наличие самого вируса.

Для сравнения: во всей Британии, население которой больше московского в пять с лишним раз, за все время пандемии тестов на антитела сделали в полтора раза меньше, чем в российской столице (4,3 млн), большинство из них - в прошлом году. В США такую статистику и вовсе централизованно не ведут - даже на уровне отдельных штатов.

Дело в том, что точность такого тестирования оставляет желать лучшего, а научные исследования последовательно и довольно убедительно демонстрируют, что концентрация антител к коронавирусу в крови переболевших и вакцинированных имеет весьма опосредованное отношение к уровню защиты от Covid-19.

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"Наличие антител - это всего лишь половина картины, - подтверждает молекулярный биолог Константин Андреев, сотрудник Медицинского института Северо-Западного университета США. - Есть еще клеточный иммунный ответ, который сохраняется дольше и который тест на антитела не определит".

Другими словами, у вас может быть низкий уровень антител, но при этом неплохая защита от вируса за счет клеточного иммунитета, объясняет эксперт. А может быть и наоборот: например, первый укол вакцины может спровоцировать резкий всплеск уровня антител, но иммунитет этот будет хрупким - и окрепнет не раньше, чем в работу вступят другие защитные механизмы.

"Тест на антитела, которым очень увлекаются в России, здесь, в США, практически никто не делает, - замечает Андреев. - Страховка его не покрывает - в отличие от тестирования на сам вирус или прививки".

Ни одна страховая компания, по его словам, "не будет платить за то, что не имеет никакого резона". А тест на антитела несет куда больше смысла для ученых, проводящих исторические изыскания, чем для конкретного человека.

Именно так, например, весной прошлого года установили долю бессимптомно переболевших Covid-19 в итальянском городе Во Эуганео - проверив всех его жителей на наличие специфических антител и поняв, кто из них уже встречался с вирусом, а кто нет. Огромную роль анализ на антитела сыграл и в истории с круизным лайнером Diamond Princess: именно так ученые узнали, что на борту лайнера многие перенесли Covid-19 без каких-либо симптомов, даже не заметив болезни.

Если же судить с точки зрения потребителя, ценность результатов такого анализа представляется весьма сомнительной. Антительный тест не годится ни для диагностики инфекции, ни для ее лечения, ни для профилактики Covid-19.

Советы медиков, которые рекомендуют периодически проверять уровень антител - и, если он начал падать, идти прививаться повторно, ученый призывает не слушать.

"Это чепуха полнейшая. Понятно, что кому-то хочется, чтобы все мы тестировались и прививались каждые полгода, а лучше каждый месяц. Но нет таких данных. Это просто бизнес", - уверяет эксперт.

На свой страх и риск

В России широкая доступность тестов на антитела привела к тому, что третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник" была фактически сорвана. Многие участники исследования сдали анализ по собственной инициативе - раскрыв, таким образом, контрольную группу: у волонтеров, получивших укол плацебо, антител не нашлось.

Многие из таких добровольцев решили привиться повторно - уже настоящим "Спутником", чем окончательно смешали разработчикам карты. Исследование было сорвано, и прием волонтеров пришлось прекратить.

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В том числе и поэтому во многих странах мира индивидуальные тесты на антитела не просто не поощряются: власти активно убеждают людей в их бесполезности и отговаривают тратить на них деньги.

В частности, на сайте американского регулятора CDC черным по белому написано, что для диагностики инфекции эти тесты не годятся, поскольку на выработку антител у организма уходит после заражения до 3 недель. Так что отрицательный тест вовсе не обязательно означает, что человек здоров, - а положительный, в свою очередь, отнюдь не гарантирует, что он болен.

Для определения уровня иммунной защиты антительные тесты тоже не подходят, предупреждают американские власти. Если же по какой-то причине вы все же решили сдать такой тест, принимать какие бы то ни было решения на основе полученных результатов в CDC настоятельно не рекомендуют.

Отдельной строкой предостерегают от выводов по поводу необходимости прививки или повторной вакцинации после перенесенной болезни.

В качестве дополнительного аргумента против индивидуального тестирования перечислен и ряд других недостатков этого метода. Например, некоторые тесты могут обнаружить только антитела, оставшиеся после перенесенной инфекции, но не после прививки, что лишь вносит путаницу и повышает риск неверной интерпретации.

Есть и вероятность того, что тест ошибочно даст положительный результат за счет так называемой кросс-реакции, приняв за иммунитет к Covid-19 немного схожие по форме антитела, оставшиеся после обычной простуды.

С учетом всех этих факторов становится очевидно, что вопрос об определении уровня иммунной защиты при помощи такого теста даже не стоит. Измерить концентрацию в крови антител при наличии специального оборудования довольно просто. Куда сложнее сделать из полученных цифр хоть какие-то осмысленные выводы.

Гадание на кофейной гуще

Тот факт, что вирус продолжает (и будет продолжать) мутировать, лишь еще больше усиливает степень неопределенности.

Ученые пока не могут подтвердить, что антитела, выработанные организмом в ответ на перенесенное заражение или прививку от Covid-19, будут оставаться столь же эффективными против постоянно появляющихся новых вариантов вируса - и как долго это продлится.

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Рано или поздно - с высокой долей вероятности - вирус эволюционирует и научится обходить нашу иммунную защиту. Некоторые исследования заставляют предположить, что этот процесс уже начался.

Буквально на днях журнал Science опубликовал статью, авторы которой убедились: плазма крови выздоровевших от ковида пациентов справляется с новыми вариантами вируса значительно хуже.

Таким образом, предсказать степень иммунной защиты на основании одного только уровня антител становится еще сложнее - а сдача индивидуального теста все больше уподобляется гаданию на кофейной гуще.

"Если в сыворотке крови можно найти специфические антитела к коронавирусу, это указывает на то, что человек либо уже переболел, либо привился. Однако о защитной природе иммунного ответа это говорит очень мало", - пишут авторы статьи.

"Нейтрализующие антитела, способные распознать шиповидный белок, дают в этом смысле больше информации. Однако их традиционное измерение требует построения клеточно-вирусных систем, которые дороги, затратны по времени, недостаточно гибки и несут угрозу заражения [персонала, проводящего тест]".

Дешево и сердито

По словам профессора Высшей школы экономики, эпидемиолога Василия Власова, для проведения полноценных исследований, способных измерить разные составляющие иммунного ответа и дать более точный прогноз, нужны специально оборудованные лаборатории с высочайшим уровнем биохимической защиты.

Подсчитать концентрацию антител в плазме крови, конечно же, значительно проще и дешевле, соглашаются эксперты - вот только зачем? Ведь антител существует три вида, а считать, по-хорошему, нужно только один из них.

"Потенциал иммунной защиты можно определить лишь по уровню нейтрализующих антител, - объясняет профессор Школы биологических наук в Лозанне и ведущий автор статьи в Science Дидье Троно. - А обычный серологический тест даже не способен различить, нейтрализующие они или нет. Измеряет все антитела скопом, без разбора".

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На вопрос, можно ли делать на основании такого анализа какие-либо выводы, профессор Троно разводит руками: "Результат такого теста свидетельствует лишь о факте перенесенной в прошлом болезни или вакцинации".

"Хотя, если титры антител прямо ну очень высокие... тогда вероятно, что и нейтрализующая активность там будет на неплохом уровне", - предполагает эксперт.

Впрочем, пока это лишь теория. Какой уровень антител необходим для эффективной защиты от вируса, ученые до сих пор не знают. И более того - не уверены, что на этот вопрос можно ответить в принципе.

По словам профессора Школы здравоохранения Гарвардского университета Виша Висваната, мы по-прежнему знаем о новом вирусе довольно мало - причем рекомендации меняются так быстро, что многие люди по всему миру просто устали от неопределенности. Да, тест на антитела не может определить уровень иммунной защиты. Зато он может придать кому-то уверенности и создать у человека иллюзию контроля - а это в эпоху глобального кризиса тоже неплохо.

"Люди пытаются тем или иным способом справиться с огромным потоком информации, в том числе предпринимают шаги разной степени осмысленности, чтобы просто почувствовать, что делают хоть что-то, чтобы избежать заражения, - объясняет профессор Висванат. - В такие моменты на официальные рекомендации просто не обращаешь внимания".