Правительство созовет внеочередное заседание, чтобы принять решение о помощи Литве с беженцами

Как сообщает Министерство внутренних дел (МВД), 15 июля было получено оповещение Европейского центра координации реагирования на чрезвычайные ситуации в связи со сложившейся в Литве ситуацией с потоком нелегальных мигрантов. В ведомстве подчеркнули, что количество нелегальных мигрантов, пересекающих белорусско-литовскую границу, резко возросло. На 20 июля этого года их количество достигло 2158 человек, что в 26 раз больше, чем в 2020 году.

Для оказания гуманитарной помощи Литве министры в пятницу примут решение выделить из государственных материальных резервов:

три палатки,

три электрогенератора,

пять комплектов освещения,

пять катушек кабеля с комплектом освещения,

3000 одеял.

Ожидается, что доставку партии гуманитарной помощи в Литву организует Государственная пожарно-спасательная служба. В МВД подсчитали, что на обновление ресурсов государственного материального резерва может потребоваться около 123 900 евро.