Во дворе частного дома в Риге замечена побитая трафарированная полицейская машина. В чем дело?

Очевидцы заметили на заднем дворе дома автомобиль Škoda еще со старой маркировкой полиции. В то же время было очевидно, что все наклейки - оригинальные.

Запечатлевший этот автомобиль неравнодушный прохожий обратился в программу с вопросом, не является ли такое "украшение" личного автомобиля правонарушением.

Госполиции потребовалось время, чтобы выяснить, как трафарированный автомобиль Škoda попал в руки частного лица. Выяснилось, что машина действительно когда-то была в парке правоохранительных органов, пока не попала в аварию.

"Государственная полиция использует автомобили, которые принадлежат как полиции, так и лизинговой компании. По окончании контракта соответствующие автомобили возвращаются лизинговой компании, которая может перепродать их на основании условий контракта. Однако в данном случае лизинговая компания не выполнила все условия контракта и не сняла полицейский трафарет с кузова автомобиля. Сотрудники Государственной полиции провели переговоры с нынешним автовладельцем, который пообещал удалить трафаретные наклейки с конкретного автомобиля", - пояснили в полиции.

Согласно общедоступной информации о результатах тендера МВД на аренду полицейских машин, объявленному в 2016 году, известно, что в нем выиграли четыре компании - Karlo motors, SEB Līzings, Pilna servisa līzings и Auto26.

Однако, связавшись с каждой из них, установить, кто именно допустил ошибку, не представилось возможным. Все дело в том, что на фотографиях отсутствуют номера.

Известно, что после аварии автомобиль был снят с учета в CSDD. Без учета и без номеров на этом автомобиле участвовать в транспортном движении невозможно, отметили в передаче.

Полиция уже связалась с владельцем автомобиля и все наклейки он уже снял.