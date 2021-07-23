Пт, 23.07.2021
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Константин Андреев, молекулярный биолог
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Въехав в прицеп трактора, в Земгале погиб велосипедист

ФОТО: xalien/Shutterstock

В четверг, 22 июля, в Латвии зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, пострадали еще 18 человек, сообщает Государственная полиция. В результате аварии в Земгале погиб велосипедист.

Как сообщила LETA старший специалист Земгальского регионального управления Государственной полиции Даце Калниня, в четверг, 22 июля, около 20:00 в Добеле, на улице Бривибас, мужчина на тракторе John Deere с прицепом на перекрестке сворачивал налево - в этот момент велосипедист, личность которого пока не установлена, врезался в прицеп движущегося транспортного средства.

Велосипедист скончался на месте аварии. По словам Калнини, полиция возбудила уголовное дело по ст. 21 Уголовного закона об уголовном преступлении против безопасности дорожного движения, и в настоящее время проводится расследование для выяснения точных обстоятельств происшествия.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 13 водителей, за превышение скорости оформлено 238 протоколов.

Дорожная полиция вчера активно штрафовала водителей за агрессивное вождение - в Риге оштрафованы 33 водителя, еще один - в Земгале.

В целом полиция за прошедшие сутки оформила 571 протокол о различных нарушениях правил дорожного движения.


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