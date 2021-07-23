Въехав в прицеп трактора, в Земгале погиб велосипедист

Как сообщила LETA старший специалист Земгальского регионального управления Государственной полиции Даце Калниня, в четверг, 22 июля, около 20:00 в Добеле, на улице Бривибас, мужчина на тракторе John Deere с прицепом на перекрестке сворачивал налево - в этот момент велосипедист, личность которого пока не установлена, врезался в прицеп движущегося транспортного средства.

Велосипедист скончался на месте аварии. По словам Калнини, полиция возбудила уголовное дело по ст. 21 Уголовного закона об уголовном преступлении против безопасности дорожного движения, и в настоящее время проводится расследование для выяснения точных обстоятельств происшествия.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 13 водителей, за превышение скорости оформлено 238 протоколов.

Дорожная полиция вчера активно штрафовала водителей за агрессивное вождение - в Риге оштрафованы 33 водителя, еще один - в Земгале.