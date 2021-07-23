На Аляске мужчина неделю отстреливался от медведя: когда его спасли, у него оставалось два патрона

Лагерь находится в 65 километрах от города Нома на южном побережье штата. Мужчина в возрасте 50-60 лет находился там с 12 июля. Он добывал полезные ископаемые. Однажды медведь напал на него и утащил к реке. У мужчины был пистолет: он смог отстреляться и сбежать.
После этого гризли продолжал приходить в лагерь и нападать на американца.
Мужчину спас вертолет береговой охраны, который вынужденно изменил направление из-за высокой облачности.
Спасатели увидели человека, машущего двумя руками. А на жестяной крыше его дома были выцарапаны надписи SOS и "Помогите мне". Дверь здания была сорвана.
Врачи обнаружили у мужчины синяки на торсе, а также травму ноги. "Мужчина сказал, что медведь возвращался каждую ночь и он не спал несколько дней", - рассказал изданию Джаред Карбахал, один из пилотов вертолета береговой охраны.
У американца оставалось всего два патрона.
В отчете властей Аляски за 2019 год говорится, что с 2000 по 2017 год 68 жителей штата были госпитализированы с травмами, полученными из-за нападений медведей. Десять человек погибли после встречи с хищником.