Пт, 23.07.2021
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Эгил Левитс

На Аляске мужчина неделю отстреливался от медведя: когда его спасли, у него оставалось два патрона

ФОТО: AFP / Scanpix

В американском штате Аляска спасли мужчину, который неделю отстреливался от медведя гризли. Хищник каждую ночь возвращался в шахтерский лагерь, где мужчина находился один без связи, пишет Esquire.ru со ссылкой на The New York Times. 

Лагерь находится в 65 километрах от города Нома на южном побережье штата. Мужчина в возрасте 50-60 лет находился там с 12 июля. Он добывал полезные ископаемые. Однажды медведь напал на него и утащил к реке. У мужчины был пистолет: он смог отстреляться и сбежать.

После этого гризли продолжал приходить в лагерь и нападать на американца.

Мужчину спас вертолет береговой охраны, который вынужденно изменил направление из-за высокой облачности.

Спасатели увидели человека, машущего двумя руками. А на жестяной крыше его дома были выцарапаны надписи SOS и "Помогите мне". Дверь здания была сорвана.

Врачи обнаружили у мужчины синяки на торсе, а также травму ноги. "Мужчина сказал, что медведь возвращался каждую ночь и он не спал несколько дней", - рассказал изданию Джаред Карбахал, один из пилотов вертолета береговой охраны.

У американца оставалось всего два патрона.

В отчете властей Аляски за 2019 год говорится, что с 2000 по 2017 год 68 жителей штата были госпитализированы с травмами, полученными из-за нападений медведей. Десять человек погибли после встречи с хищником.


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