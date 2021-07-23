На Аляске мужчина неделю отстреливался от медведя: когда его спасли, у него оставалось два патрона

Лагерь находится в 65 километрах от города Нома на южном побережье штата. Мужчина в возрасте 50-60 лет находился там с 12 июля. Он добывал полезные ископаемые. Однажды медведь напал на него и утащил к реке. У мужчины был пистолет: он смог отстреляться и сбежать.

После этого гризли продолжал приходить в лагерь и нападать на американца.

Мужчину спас вертолет береговой охраны, который вынужденно изменил направление из-за высокой облачности.

Спасатели увидели человека, машущего двумя руками. А на жестяной крыше его дома были выцарапаны надписи SOS и "Помогите мне". Дверь здания была сорвана.

Врачи обнаружили у мужчины синяки на торсе, а также травму ноги. "Мужчина сказал, что медведь возвращался каждую ночь и он не спал несколько дней", - рассказал изданию Джаред Карбахал, один из пилотов вертолета береговой охраны.

У американца оставалось всего два патрона.