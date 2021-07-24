Исландия возобновляет ограничения в связи с Covid-19: виноват дельта-штамм

Исландия в конце июня отменила социальное дистанцирование, ношение масок для лица, ограничения на собрания в общественных местах и на работу баров и ресторанов, введенные в марте прошлого года.

С полуночи понедельника до 13 августа в общественных местах не могут собираться более 200 человек, возобновлена социальная дистанция в один метр, бары и рестораны должны закрываться не позднее 23 часов.

Плавательные бассейны и места для занятий спортом в помещениях могут принимать людей до 75% от своей вместимости, в помещениях обязательно нужно носить маски.

Несмотря на то, что в Исландии более 85% жителей в возрасте старше 16 лет получили обе дозы вакцины от Covid-19, с 12 июля в стране было зарегистрировано 355 новых случаев Covid-19.

Большая часть новых случаев заражения связана с новым штаммом Covid-19, впервые констатированным в Индии.