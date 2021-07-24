Из-за сильного наводнения в Сочи погиб один человек; трое пропали без вести

Ливни, которые прошли в Сочи, по словам "Кубанских новостей", "превратили улицы курорта в реки". В Сочи объявили штормовое предупреждение. Известно, что на курорте временно закрыли пляжи, а над морем заметили смерч.

Уровень воды в реке Дагомыс в одном из районов города достиг критических значений, из-за чего река вышла из берегов, "но не сильно", сообщили в МЧС России. Были затоплены дворы и подвалы нескольких домов. Из берегов также вышла река Мацеста в Хостинском районе. Вечером 23 июля спасатели помогли двум людям, которые оказались на "островке", который появился в русле Мацесты.

Сегодня утром 24 июля МЧС России сообщило, что в районе Мацесты погиб один человек, еще трое пропали без вести.

"Они были в машине. Один из них смог выбраться, его тело обнаружили ниже по реке рано утром", - рассказали в ведомстве.

По имеющийся информации, водитель автомобиля Toyota съехал с моста, перекинутого через Мацесту, из-за чего машина оказалась в воде. В прокуратуре сообщили, что на месте нашли тело полицейского, который не находился на службе. Также среди пропавших без вести - несовершеннолетняя девочка.

Видео: Наводнение на улицах Сочи

Ливни в Сочи подтопили трансформаторные станции, из-за чего без света остались люди в Хосте, Кудепсте, селах Верхнениколаевское, Вардане, Буу и Детляжка.

"Залповые ливни, как и предупреждали синоптики, продолжались до полуночи. В зонах опасного явления оказались Лазаревское, Вардане, Лоо, Дагомыс, Адлер, Хоста и Кудепста", - сообщили в мэрии Сочи.