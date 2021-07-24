Сенат США потребовал освободить двух осужденных в России американцев

Как сообщил на сайте сенатор штата Мичиган Дебби Стабенау, проекты резолюций были представлены Комитету по международным делам представителями Демократической и Республиканской партий.

51-летний Уилан был осужден в России на 16 лет колонии за шпионаж, а 30-летний Тревор Рид - на девять лет лишения свободы за применение насилия против полицейских.

Свою вину оба не признали. Представители российской власти неоднократно намекали на возможность обменять их на осужденных в США россиян.