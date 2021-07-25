В Хорватии в аварии автобуса погибли десять человек, еще 45 пострадали

Пассажирский автобус с номерными знаками Косово, направлявшийся из немецкого Франкфурта в столицу Косово Приштину, в шесть часов утра съехал с дороги и перевернулся.

Авария произошла недалеко от границы Сербии, на автомагистрали, где в летнее время наблюдается интенсивное движение.

Пострадавшие были доставлены в больницу в соседнем городе Славонски-Брод. Травмы восьми человек серьезные, указало руководство больницы.

"Это одна из тяжелейших автомобильных аварий, которые нам приходилось видеть," - признал начальник местной полиции Франьо Галич.

По его словам, в автобусе находились более 60 человек.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил соболезнования близким погибших и выразил надежду, что пострадавшие выздоровеют.