Вс, 25.07.2021
Я чувствовала себя "неудобно", сообщая новости в чистой одежде из затронутого наводнением города. Сюзанна Оулен, немецкая журналистка
Сюзанна Оулен, немецкая журналистка

В Хорватии в аварии автобуса погибли десять человек, еще 45 пострадали

ФОТО: AP/Scanpix

В Хорватии в результате аварии автобуса в воскресенье погибли десять и пострадали еще 45 человек, сообщает AFP.

Пассажирский автобус с номерными знаками Косово, направлявшийся из немецкого Франкфурта в столицу Косово Приштину, в шесть часов утра съехал с дороги и перевернулся.

Авария произошла недалеко от границы Сербии, на автомагистрали, где в летнее время наблюдается интенсивное движение.

Пострадавшие были доставлены в больницу в соседнем городе Славонски-Брод. Травмы восьми человек серьезные, указало руководство больницы.

"Это одна из тяжелейших автомобильных аварий, которые нам приходилось видеть," - признал начальник местной полиции Франьо Галич.

По его словам, в автобусе находились более 60 человек.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил соболезнования близким погибших и выразил надежду, что пострадавшие выздоровеют.

На место аварии выехали должностные лица Хорватии.


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