В Хорватии в аварии автобуса погибли десять человек, еще 45 пострадали
В Хорватии в результате аварии автобуса в воскресенье погибли десять и пострадали еще 45 человек, сообщает AFP.
В Хорватии в результате аварии автобуса в воскресенье погибли десять и пострадали еще 45 человек, сообщает AFP.
Пассажирский автобус с номерными знаками Косово, направлявшийся из немецкого Франкфурта в столицу Косово Приштину, в шесть часов утра съехал с дороги и перевернулся.
Авария произошла недалеко от границы Сербии, на автомагистрали, где в летнее время наблюдается интенсивное движение.
Пострадавшие были доставлены в больницу в соседнем городе Славонски-Брод. Травмы восьми человек серьезные, указало руководство больницы.
По его словам, в автобусе находились более 60 человек.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил соболезнования близким погибших и выразил надежду, что пострадавшие выздоровеют.
На место аварии выехали должностные лица Хорватии.