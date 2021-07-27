Часы, которые обходятся без телефона

У новой модели на правой стороне корпуса теперь есть одна кнопка и один крутящийся переключатель, которые можно использовать для просмотра списка приложений и для регулировки громкости. Нижняя часть предназначена для активации списка программ тренировок, но ее использование можно изменить по своему усмотрению.

Смарт-часы Huawei Watch 3 Pro ФОТО: Publicitātes foto

Среди менее важных визуальных деталей можно добавить более широкий проем динамика и своеобразный нарисованный циферблат вокруг экрана, причем не в привычном 12-часовом формате, а во всем 24-часовом формате.

Выберите и загрузите приложения

Гораздо более значительные изменения произошли внутри. Первым, и возможно, самым важным, поскольку он приносит много новых функций, является замена операционной системы Huawei Lite OS на совершенно новую HarmonyOS.

Watch 3 Pro - первые смарт-часы Huawei на платформе HarmonyOS,

поэтому можно ожидать, что в ближайшем будущем они будет развиваться и дополняться все новыми и новыми функциями. Фактически, это уже происходит, потому что только во время испытаний было несколько обновлений, принесших что-то новое. Например, доступ к AppGallery. Да, да, наконец-то в часы Huawei можно загрузить программу по выбору, что было невозможно в предыдущих моделях и на что китайской компании указали обозреватели технологий. Что ж, эта проблема исправлена. Хотя изначально выбор не слишком широк, но по крайней мере что-то интересное, как программы перевода и виртуальных тренеров, можно скачать уже сейчас. Кроме того, опыт наполнения самой AppGallery показывает, что количество приложений с настройкой часов также увеличится.

Смарт-часы Huawei Watch 3 Pro ФОТО: Publicitātes foto

Примечательно, что производитель разработал цифровую клавиатуру для поисковика. Хотя она компактна, вы можете легко попасть по буквам и вводить желаемое название. Все, что вам нужно сделать, это дождаться, пока клавиатура будет перенесена в другие приложения. Например, она позволит вам написать ответ на полученное сообщение, чтобы вам не приходилось каждый раз вынимать телефон из кармана. Или даже больше - телефон вообще не надо будет брать с собой.

Позвони без телефона

Это второй существенный момент - Watch 3 Pro - первые часы Huawei с поддержкой eSIM. Это означает, что у вашего оператора мобильной связи

можно будет принимать звонки прямо на часы. Для этого следует активировать электронную SIM-карту и заплатить несколько евро в месяц. Это возможно даже если телефон находится дома за много километров.

Жарким летом, когда не хочется носить с собой много лишних вещей, это очень полезный вариант.

Эта функция определяет остальную комплектацию часов. Устройство оснащено встроенным микрофоном и очень громким динамиком, чтобы было возможным поддерживать телефонный разговор и воспроизводить музыку. Даже если песни еще не были загружены в память устройства, приложение Huawei Music предоставляет доступ к различным композициям, упорядоченным по тематическим спискам - расслабляющим, мотивирующим, успокаивающим и т.д. Также есть список контактов, для того, чтобы позвонить нужному человеку. Единственно, еще не налажен раздел сообщений. Вы можете получать текстовые сообщения и в WhatsApp полностью, но в электронных письмах отображается только начало. К сожалению, ни на какие нельзя ответить. Остается надеяться, что HarmonyOS также поможет решить эту проблему, иначе использование eSIM будет неполным, поскольку будет обеспечивать только голосовую связь.

Смарт-часы Huawei Watch 3 Pro ФОТО: Publicitātes foto

Измерь температуру!

Был дополнен раздел измерений. Параллельно с отслеживанием шагов, пульса, стресса, насыщения кислородом, новое устройство отслеживает температуру кожи. Надо полагать, что такая опция - заслуга пандемии.

Следует отметить, что измеряется не температура тела, а поверхность кожи, которая не совсем одно и то же.

В наших испытаниях измерение никогда не поднималось выше 34 градусов по шкале Цельсия. Поскольку измерения проводятся регулярно, очень вероятно, что изменения кривой могут предупредить вас, когда ваше тело начало нагреваться и вам следует проверить состояние здоровья.

В разделе измерений спортивной активности сохранены все хорошие возможности. Вы по-прежнему можете выбирать из более чем сотни видов спорта, а также пользоваться услугами виртуального тренера по бегу. Также часы красивой анимацией напомнят вам о необходимости двигаться, если вы слишком долго сидите за компьютером.

Смарт-часы Huawei Watch 3 Pro ФОТО: Publicitātes foto

Рабочая неделя с одним зарядом

Новая операционная система, поддержка eSIM и другие дополнительные функции, очевидно, требуют большей мощности, чем предыдущие модели, которые выделялись действительно впечатляющим временем работы. Даже 10-14 дней без подзарядки. Watch 3 Pro на наших испытаниях растрачивали аккумулятор за 5 дней. Если экран всегда во включенном режиме, то и на день раньше. И это не смотря на факт, что в корпус толщиной 1,4 сантиметра вставлена аккумулятор на 790 миллиампер-час, который вмещает почти вдвое больше. Правда,

время автономной работы можно "растянуть" до трех недель, активировав режим сверхэкономии, но тогда функции часов будут ограничены.

Обобщив пару недель опыта использования Huawei Watch 3 Pro, следует отметить, что Huawei продолжает двигаться в правильном направлении. Из-за элитных материалов цена этих часов составляет 450 евро, но за это мы получаем богатый спектр измерений физической активности, действительно качественный AMOLED-дисплей, поддержку eSIM, возможность загрузки приложений и при этом довольно продолжительное время автономной работы.