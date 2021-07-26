Не только актриса Резия Калниня: за первый месяц мандат сложили 12 депутатов самоуправлений

В десяти случаях депутаты предпочли работать в администрации самоуправлений или на предприятиях самоуправлений, что по закону нельзя совмещать с должностью депутата.

Однако громче всего прозвучало решение избранной в Марупское самоуправление актрисы Резии Калнини - сложить мандат из-за нехватки времени. Калниня баллотировалась на выборах в Марупский край по списку Национального объединения. Ее выбрал 171 избиратель, что позволило ей подняться с 12-го места в списке на третье и попасть в думу. Однако уже на втором заседании совета актриса подала заявление об уходе.

По ее словам, после возобновления культурных мероприятий она поняла, что не сможет уделять достаточно времени работе депутата. "Моя основная работа - быть актрисой. Моя основная работа - управлять Oratorio в качестве основателя. Ходить на заседания думы и быть статистом для меня неприемлемо, и я думаю, что в работу депутата, будь то Сейм или местное самоуправление, нужно вложить много знаний", - говорит Калниня.

Опрошенные депутаты, которые сложили мандаты, не считают, что таким образом они ввели избирателей в заблуждение. Они указывают, что программы могут быть реализованы на других должностях в самоуправлении. Резия Калниня также говорит, что по-прежнему отвечает за реализацию программы.