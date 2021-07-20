Актриса театра "Дайлес" покинула депутатский пост уже после первого заседания

Как известно, Калниня представляла список Национального объединения под номером 12 и стала одним из трех депутатов, избранных в городской совет.

Однако, как сообщает издание Kas Jauns?, сразу после первого заседания в Марупской думе, которое состоялось 1 июля, Калниня подала заявление с просьбой освободить ее от выполнения депутатских обязанностей.

Комментируя свой уход с депутатского поста, актриса подчеркивает, что больше всего ценит работу, которая сделана наилучшим образом.

"Получив мандат, я оценила объем моей текущей работы и работы депутата, которая удвоится в результате объединения округов, и пришла к серьезному выбору", - отмечает Калниня.

Она также руководит компанией OratoriO, работает в театре "Дайлес" и снимается в фильмах и сериалах.

"Есть вполне обоснованные сомнения в качественном и содержательном совмещении всех обязанностей", - считает актриса.