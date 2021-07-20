Вт, 20.07.2021
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Актриса театра "Дайлес" покинула депутатский пост уже после первого заседания

Резия Калниня ФОТО: Paula Čurkste / LETA

Актриса театра "Дайлес", руководитель музыкально-драматического зала OratoriO Резия Калниня, избранная на недавних муниципальных выборах в Марупскую думу, выдержала только одно заседание в качестве депутата.

Как известно, Калниня представляла список Национального объединения под номером 12 и стала одним из трех депутатов, избранных в городской совет.

Однако, как сообщает издание Kas Jauns?, сразу после первого заседания в Марупской думе, которое состоялось 1 июля, Калниня подала заявление с просьбой освободить ее от выполнения депутатских обязанностей.

Комментируя свой уход с депутатского поста, актриса подчеркивает, что больше всего ценит работу, которая сделана наилучшим образом.

"Получив мандат, я оценила объем моей текущей работы и работы депутата, которая удвоится в результате объединения округов, и пришла к серьезному выбору", - отмечает Калниня.

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Она также руководит компанией OratoriO, работает в театре "Дайлес" и снимается в фильмах и сериалах.

"Есть вполне обоснованные сомнения в качественном и содержательном совмещении всех обязанностей", - считает актриса. 

Калниня отставляет свой мандат "с искренним желанием воплотить в жизнь мои заветные идеи в крае" и убеждена, что "в нашем списке достаточно профессиональных кандидатов в депутаты с опытом муниципальной и общественной работы".


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