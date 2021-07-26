Пассажирский самолет Минск - Анталья подал сигнал тревоги, после чего сел в Москве на одном двигателе

"Пассажирский Boeing-737, следовавший рейсом Минск - Анталья, подал сигнал тревоги, пролетая над Белгородской областью", - сказал собеседник агентства ТАСС.

Самолет снизился и изменил курс.

Предполагалось, что самолет экстренно сядет в Воронеже: диспетчеры дали разрешение, лайнер начал вырабатывать топливо, но потом борт резко повернул над Алексеевкой и начал движение в направлении Москвы, пишет "Подъем".

Вскоре агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что подавший сигнал тревоги самолет "Белавиа" сел в московском аэропорту Домодедово на одном двигателе.

По информации издания, на борту было 189 пассажиров и 7 членов экипажа.