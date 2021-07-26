Сотрудник посольства США: на Окрестина продолжаются издевательства над заключенными

"Пришли на прошлой неделе и предложили "досидеть", - объяснил он.

Вадимир рассказал о страшных условиях на Окрестина.

Про условия в камерах

"Сменил три камеры. Сначала сидел в четырехместной, где было 16 человек и температура за + 40. в камере все были в одном белье абсолютно мокрые, было тяжело дышать и просто шевелиться. Потом перевели в одноместный карцер, где было еще восемь человек, отсутствовала кровать, а на полу была плитка. Затем - в другую четырехместную камеру, где нас было двенадцать. В конце концов вернули в первую камеру, где было уже 18 человек.

Переполненность камер такова, что места хватает ровно на то, чтобы всем поместиться спать на полу. Если кого-то освобождали, то быстро приводили новых людей. При этом, в ЦИП точно есть пустые камеры. Белье и матрасы не выдают, большинство спит на полу, это комфортнее, чем на железных нарах".

Про личные вещи и передачи от родственников

"Личные вещи взять с собой в камеру не позволяют, передачи от родственников принимают, но не передают - отдают, когда освобождаешься. В результате почти все сидят без сменного белья, одежды, зубной щетки, полотенца".

Про антисанитарию и усталость

"За 10 дней в душ не водили ни разу, мылись из бутылок над унитазом. Отбой в 22, подъем - в 6 утра, днем лежать нельзя. Каждую ночь камеру будят два раза, в 2 и 4 часа, чтобы устроить перекличку. Выспаться не удается, усталость накапливается".

Про коронавирус

"Ослабляется иммунитет, многие болеют. Я потерял обоняние, хотя и вакцинированный. После выхода на свободу тест на коронавирус оказался положительным"

Вадимира Зарянкина силовики задержали 12 октября возле универсама "Рига" на Сурганова. Мужчину вытащили прямо из автомобиля, доставили в РУВД, а потом - в жодинское СИЗО. После его осудили на 10 суток, но не посадили. Зарянкин пытался обжаловать решение, но это ни к чему не привело.