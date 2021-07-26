Произошла попытка нападения на руководителя приюта Ķepu-ķepā: просят помочь опознать человека на видео
24 июля в приюте для животных Ķepu-ķepā была предпринята попытка нападения на управляющую приютом Гундегу Бидере.
24 июля в приюте для животных Ķepu-ķepā была предпринята попытка нападения на управляющую приютом Гундегу Бидере.
Facebook приюта для животных Ķepu-ķepā сообщает: "В минувшую субботу около 14:00 в нашем приюте произошла попытка нападения на управляющего приютом Гундегу Бидере. В результате пострадала и машина.
Пожалуйста, помогите идентифицировать человека на видео, чтобы о случившемся можно было сообщить в полицию".
Видео: Попытка нападения на управляющего приютом Ķepu-ķepā Гундегу Бидере