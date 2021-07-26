Пн, 26.07.2021
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Сандис Риекстиньш, парламентский секретарь министерства
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Произошла попытка нападения на руководителя приюта Ķepu-ķepā: просят помочь опознать человека на видео

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

24 июля в приюте для животных Ķepu-ķepā была предпринята попытка нападения на управляющую приютом Гундегу Бидере.

Facebook приюта для животных Ķepu-ķepā сообщает: "В минувшую субботу около 14:00 в нашем приюте произошла попытка нападения на управляющего приютом Гундегу Бидере. В результате пострадала и машина.

Пожалуйста, помогите идентифицировать человека на видео, чтобы о случившемся можно было сообщить в полицию".

Видео: Попытка нападения на управляющего приютом Ķepu-ķepā Гундегу Бидере


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