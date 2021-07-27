Арестован глава службы безопасности президента Гаити в связи с убийством Жовенеля Моиза

Начальник службы безопасности президента Жан Лагель Сивил подозревается в причастности к заговору, в результате которого группа неопознанных людей напали на президента Моиза в его резиденции и застрелили его. Нападавшие без единого выстрела обошли президентскую гвардию.

Сивила поместили в одиночную камеру в тюрьме города Дельма, недалеко от Порт-о-Пренса.

Комиссар полиции Порт-о-Пренса Ме Бедфор Клод уже приказал иммиграционным властям запретить четырем полицейским, отвечающим за охрану Моизы, выезжать из страны.

В понедельник полиция также выдала ордер на арест судьи Верховного суда Вендела Кок Телота, которого уволил Моиза.

Подробности убийства Моиза до сих пор неясны, но недавно назначенный премьер-министр Ариэль Анри пообещал привлечь убийц к ответственности.