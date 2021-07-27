Вт, 27.07.2021
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Инара Мурниеце, председатель Сейма

Арестован глава службы безопасности президента Гаити в связи с убийством Жовенеля Моиза

Памятная фотография президента Гаити Жовенеля Моиза. ФОТО: AFP/SCANPIX

Полиция Гаити арестовала главу службы безопасности президента Жана Лагела Сивила, поскольку расследование убийства президента Жовенеля Моиза все еще продолжается, сообщает сотрудник правоохранительных органов.

Начальник службы безопасности президента Жан Лагель Сивил подозревается в причастности к заговору, в результате которого группа неопознанных людей напали на президента Моиза в его резиденции и застрелили его. Нападавшие без единого выстрела обошли президентскую гвардию.

Сивила поместили в одиночную камеру в тюрьме города Дельма, недалеко от Порт-о-Пренса.

Комиссар полиции Порт-о-Пренса Ме Бедфор Клод уже приказал иммиграционным властям запретить четырем полицейским, отвечающим за охрану Моизы, выезжать из страны.

В понедельник полиция также выдала ордер на арест судьи Верховного суда Вендела Кок Телота, которого уволил Моиза.

Подробности убийства Моиза до сих пор неясны, но недавно назначенный премьер-министр Ариэль Анри пообещал привлечь убийц к ответственности.

Полиция задержала около 20 колумбийских наемников, участвовавших в заговоре, организованном гаитянской группой, имеющей контакты за рубежом.


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