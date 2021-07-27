Эксперты комментируют самые популярные мифы о вакцинации

В вебинаре приняли участие:
- Руководитель Центра семейной вакцинации Детской клинической университетской больницы Даце Завадска;
- Семейный врач и член правления Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс;
- Заведующая кафедрой биологии и микробиологии Рижского университета им. Страдиня и профессор Юта Кроича;
- Вице-президент Латвийского общества врачей, врач-реаниматолог, анестезиолог Робертс Фурманис;
- Кардиолог Латвийского центра кардиологии Карлис Трушинскис.
Видео: Запись вебинара на латышском языке
В сотрудничестве с экспертами отрасли представители отдела подготовили ответы на самые популярные мифы о вакцинации, а также наглядные материалы.
Как сообщалось, на прошлой неделе, в отличие от предыдущих недель, показатель вакцинации от Covid-19 в Латвии немного увеличился, хотя в целом оставался довольно низким.
На неделе после Лиго в Латвии наблюдался всплеск вакцинации, но в последующие две недели произошло снижение на 28% и 39% соответственно. С другой стороны, на прошлой неделе это снижение остановилось и превратилось в небольшое увеличение: на прошлой неделе от Covid-19 было вакцинировано 35 397 человек, что на 5% больше, чем неделей ранее, когда было вакцинировано 34 000 человек.