Вт, 27.07.2021
Я просто решил подождать, потому что эти вакцины еще... много сомнений на их счет. Насчет их эффективности. Теперь этот новый штамм... Янис, противник вакцинации
Янис, противник вакцинации

Эксперты комментируют самые популярные мифы о вакцинации

Постер. ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня с 12:00 до 13:00 отдел проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (NVD) в сотрудничестве с Министерством здравоохранения провел онлайн-беседу и ответил на наиболее часто задаваемые вопросы о вакцинации от Covid-19. 

В вебинаре приняли участие:

  • Руководитель Центра семейной вакцинации Детской клинической университетской больницы Даце Завадска;
  • Семейный врач и член правления Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс;
  • Заведующая кафедрой биологии и микробиологии Рижского университета им. Страдиня и профессор Юта Кроича;
  • Вице-президент Латвийского общества врачей, врач-реаниматолог, анестезиолог Робертс Фурманис;
  • Кардиолог Латвийского центра кардиологии Карлис Трушинскис.

Видео: Запись вебинара на латышском языке

В сотрудничестве с экспертами отрасли представители отдела подготовили ответы на самые популярные мифы о вакцинации, а также наглядные материалы.

Как сообщалось, на прошлой неделе, в отличие от предыдущих недель, показатель вакцинации от Covid-19 в Латвии немного увеличился, хотя в целом оставался довольно низким.

На неделе после Лиго в Латвии наблюдался всплеск вакцинации, но в последующие две недели произошло снижение на 28% и 39% соответственно. С другой стороны, на прошлой неделе это снижение остановилось и превратилось в небольшое увеличение: на прошлой неделе от Covid-19 было вакцинировано 35 397 человек, что на 5% больше, чем неделей ранее, когда было вакцинировано 34 000 человек.


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