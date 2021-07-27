Эксперты комментируют самые популярные мифы о вакцинации

Как сообщалось, на прошлой неделе, в отличие от предыдущих недель, показатель вакцинации от Covid-19 в Латвии немного увеличился, хотя в целом оставался довольно низким.

На неделе после Лиго в Латвии наблюдался всплеск вакцинации, но в последующие две недели произошло снижение на 28% и 39% соответственно. С другой стороны, на прошлой неделе это снижение остановилось и превратилось в небольшое увеличение: на прошлой неделе от Covid-19 было вакцинировано 35 397 человек, что на 5% больше, чем неделей ранее, когда было вакцинировано 34 000 человек.