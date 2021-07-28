Ср, 28.07.2021
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Талис Юхна, академик, проректор Рижского технического университета

В Париже ограблен ювелирный магазин: злоумышленник скрылся на электросамокате

ФОТО: BENOIT TESSIER/REUTERS

Во вторник в Париже вооруженный мужчина ограбил ювелирный магазин и скрылся с награбленным на сумму в миллионы евро на электросамокате, пишет AFP.

Грабитель вломился в магазин известной ювелирной компании Chaumet, находящийся на улице Франсуа вблизи Елисейских полей, и похитил ювелирные украшения и драгоценные камни на сумму от двух до трех миллионов евро.

Грабитель не использовал оружие и сбежал, уехав на электросамокате.

Chaumet, ныне часть ведущего мирового производителя предметов роскоши LVMH, более известна своим магазином на Вандомской площади. В этом магазине в 2009 году были похищены драгоценные камни на сумму 1,9 миллиона евро.

Галерея: Ограбление ювелирного магазина в Париже


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