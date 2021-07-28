Полиция пришла домой к главному редактору The Insider

"Видимо у меня обыск. Стучится полиция", - сообщил Доброхотов в Twitter. Он также указал, что ему не помешала бы помощь адвоката.

The Insider отмечает, что поводом для обыска могло стать дело о клевете, которое было возбуждено в апреле этого года по заявлению журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа из Голландии. Издание сообщило, что журналист сотрудничал с ГРУ и получал от Министерства обороны России деньги за информацию о сбитом в Донбассе самолете Boeing.

Как пишет "Медуза", по информации журналиста издания Сергея Ежова, в среду, 28 июля, Доброхотов пытался покинуть территорию России.

23 июня Министерство юстиции РФ объявило издание "иностранным агентом".

Тогда Доброхотов отметил, что издание продолжит работу в привычном режиме и не будет подчиняться законам России, так как The Insider зарегистрирован в Латвии.