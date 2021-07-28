Министерство предлагает объединить Даугавпилс, Елгаву, Резекне, Лиепаю и Вентспилс с прилегающими краями

Такое предложение представили на заседании комиссии по административно-территориальной реформе (АТР) заместитель государственного секретаря VARAM Илзе Оша и министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Плешс.

Предложение предусматривает объединение Даугавпилса с Аугшдаугавским краем, Елгавы - с Елгавским краем, Лиепаи - с Южнокурземским, Резекне - с Резекненским краем и Вентспилса - с Вентспилсским краем.

Также до 2025 года предлагается расширить сотрудничество по нескольким направлениям между упомянутыми городами государственного значения и прилегающими краями.

Оша пояснила, что изменения подготовлены в связи с постановлением КС, признавшим неконституционным присоединение Илукстского края к Аугшдаугавскому и Озолниекского края к Елгавскому краю.

Ожидается, что обсуждения возможных решений для выполнения постановлений КС продолжатся.

Предложение VARAM основано на тезисе одного из постановлений КС по АТР - о том, что наличие на территории края центра развития регионального или национального значения является одним из важнейших критериев реформы, направленных на устойчивое, полицентричное социально-экономическое развитие. страны.