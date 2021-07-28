Ср, 28.07.2021
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Женщина на BMW со знаками ДПС разозлила эстонских полицейских: ей грозит большой штраф или арест

Автомобиль BMW, разъезжающий по таллиннским улицам. ФОТО: Kuvatõmmis

Большое внимание в соцсетях привлекла девушка, автомобиль которой отличается особым внешним видом. Однако полиция Эстонии не одобрила такой "тюнинг", пишет Limon.ee.

Недавно только что прибывший в Эстонию BMW 525D привлек большое внимание в сети TikTok. Хозяин придал дизельному автомобилю особенный вид: на белом автомобиле красуются наклейки, которые делают его очень похожим на машины ДПС.

К сожалению, эстонская полиция не оценила такой внешний вид авто. Так, на прошлых выходных несколько очевидцев засняли, как патруль остановил уже знаменитый BMW.

@ecarsofficial

😎👮 ##bmw##топ##рек##police.

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Суровое наказание

Полиция Эстонии также подтвердила случившееся.

"Ночью 24 июля около 01:00 в Мустамяэ на Мустамяэ-теэ патруль остановил автомобиль BMW, напоминающий иностранный автомобиль Дорожно-патрульной службы, которым управляла 23-летняя женщина, гражданка Эстонской Республики", - уточнил пресс-секретарь Кристьян Лукк.

По закону цветовые схемы автомобилей служб безопасности не могут использоваться частными лицами на своих автомобилях, это относится не только к цветовым схемам эстонской полиции, спасателей или машин скорой помощи.

Требование распространяется также на особенности автомобилей служб экстренной помощи из других стран,

- уточнил Лукк.

"Таким образом, в отношении инцидента было возбуждено дело о проступке в соответствии с параграфом §426 Уголовного кодекса, который касается незаконного использования маркировки автомобилей экстренной помощи", - добавил он. Пресс-секретарь Андра Юндас уточнила, что согласно этому разделу может быть наложен штраф до 1200 евро или даже задержание.

Posted by Allar Kruusimaa on Reede, 23. juuli 2021

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