Проблемы с iPhone: женщине отказали в гарантийном ремонте, но отправили ее телефон в Нидерланды

Вита признается, что дисплей телефона был заменен, но расходы на ремонт покрыл мобильный оператор "Теле2". Хотя ремонт экрана для Виты был в конечном итоге бесплатным, мне все же пришлось испытать целое приключение.

Вита рассказывает: "Ремонт занял очень много времени. Я спросила, где именно находится телефон и когда он будет готов. Мне ответили, что телефон находится в Нидерландах - официальном центре Apple.

После этого ответа не последовало. Я снова позвонила. Оператор сказал, что телефон находится в Риге. Потом я снова написал е-мейл, где мой телефон… Оказалось - снова в Нидерландах".

Заинтересовавшись гарантийным ремонтом смартфонов, мы неоднократно обращались к представителям телефонной службы MTTC Latvija. Мы получили ответ: "В настоящее время для нашего бизнеса самое жаркое время и, кроме того, время отпусков, поэтому в настоящее время у нас нет свободных кадровых ресурсов, чтобы встретиться с вами". На вопрос о возможном времени встречи предлагается только конец лета.

Однако, обратившись в официальный международный центр поддержки Apple, мы не получили ожидаемых ответов. Представитель даже не смог ответить, действительно ли телефон был отправлен в сервисную службу в Нидерландах и как у нового телефона была обнаружена неоригинальная запчасть.

"Это очень хороший вопрос. Либо это был неправильная диагностика, либо телефон был продан как новый, но на самом деле, вероятно, было что-то еще, о чем вы не знали. Это два вероятных сценария", - сказал представитель.

В Центре защиты прав потребителей подчеркивают, что каждый гарантийный случай индивидуален. В спорных ситуациях следует искать компромисс, общаясь друг с другом. Если этого не произошло, потребитель имеет право обратиться в Центр защиты прав потребителей.