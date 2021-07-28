Ср, 28.07.2021
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Василий, противник вакцинации

Проблемы с iPhone: женщине отказали в гарантийном ремонте, но отправили ее телефон в Нидерланды

ФОТО: blackzheep/Shutterstock.com

После проблем с дисплеем смартфона iPhone прошлой осенью, Вита прибегла к гарантийному ремонту, в котором ей отказали. Однако после вмешательства передачи Bez Tabu ситуация изменилась.

Вита признается, что дисплей телефона был заменен, но расходы на ремонт покрыл мобильный оператор "Теле2". Хотя ремонт экрана для Виты был в конечном итоге бесплатным, мне все же пришлось испытать целое приключение.

Вита рассказывает: "Ремонт занял очень много времени. Я спросила, где именно находится телефон и когда он будет готов. Мне ответили, что телефон находится в Нидерландах - официальном центре Apple.

После этого ответа не последовало. Я снова позвонила. Оператор сказал, что телефон находится в Риге. Потом я снова написал е-мейл, где мой телефон… Оказалось - снова в Нидерландах".

Заинтересовавшись гарантийным ремонтом смартфонов, мы неоднократно обращались к представителям телефонной службы MTTC Latvija. Мы получили ответ: "В настоящее время для нашего бизнеса самое жаркое время и, кроме того, время отпусков, поэтому в настоящее время у нас нет свободных кадровых ресурсов, чтобы встретиться с вами". На вопрос о возможном времени встречи предлагается только конец лета.

Однако, обратившись в официальный международный центр поддержки Apple, мы не получили ожидаемых ответов. Представитель даже не смог ответить, действительно ли телефон был отправлен в сервисную службу в Нидерландах и как у нового телефона была обнаружена неоригинальная запчасть.

"Это очень хороший вопрос. Либо это был неправильная диагностика, либо телефон был продан как новый, но на самом деле, вероятно, было что-то еще, о чем вы не знали. Это два вероятных сценария", - сказал представитель.

В Центре защиты прав потребителей подчеркивают, что каждый гарантийный случай индивидуален. В спорных ситуациях следует искать компромисс, общаясь друг с другом. Если этого не произошло, потребитель имеет право обратиться в Центр защиты прав потребителей.

Видео: сюжет передачи Bez Tabu на латышском языке


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