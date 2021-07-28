Ср, 28.07.2021
Это момент, когда любой молодой человек может доказать, что способен мыслить критически и быть морально ответственным за себя и других. Талис Юхна, академик, проректор Рижского технического университета
Талис Юхна, академик, проректор Рижского технического университета

Источники: Кремль опасается победы кандидата в канцлеры Германии от "Зеленых"

Кандидат в канцлеры Германии от партии "Зеленых" Анналены Бербок ФОТО: EPA/Scanpix

Россия опасается возможным приходом к власти кандидата в канцлеры Германии от партии "Зеленых" Анналены Бербок, и российское руководство "готово пойти на многое", чтобы не допустить победы Бербока на выборах, рассказали собеседники Bloomberg, "знакомые с мнением российских властей".

В России ожидают ухудшения отношений между двумя странами в случае восхождения Бербок на пост канцлера, говорят источники. По их словам, руководство опасается, что этот сценарий будет означать "крупную победу" США. 

Особое беспокойство вызывает позиция Бербок касательно "Северного потока - 2": политик выступает за немедленный отказ от газопровода и критикует соглашение по проекту между США и Германией.

Кроме того, она заняла твердую позицию в отношениях с Москвой.

Партия Бербок считается одним из фаворитов на предстоящих в сентябре выборах.

Накануне выборов на зеленых были осуществлены многочисленные кибератаки.

Против политиков в социальных сетях активно распространяются фальшивые новости и ложь, заявили Bloomberg два источника, знакомых с ситуацией в партии.

Зеленые уже предупредили немецкие спецслужбы, что кибератаки похожи на те, которые обычно связаны с Кремлем.


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