Источники: Кремль опасается победы кандидата в канцлеры Германии от "Зеленых"

В России ожидают ухудшения отношений между двумя странами в случае восхождения Бербок на пост канцлера, говорят источники. По их словам, руководство опасается, что этот сценарий будет означать "крупную победу" США.

Особое беспокойство вызывает позиция Бербок касательно "Северного потока - 2": политик выступает за немедленный отказ от газопровода и критикует соглашение по проекту между США и Германией.

Кроме того, она заняла твердую позицию в отношениях с Москвой.

Партия Бербок считается одним из фаворитов на предстоящих в сентябре выборах.

Накануне выборов на зеленых были осуществлены многочисленные кибератаки.

Против политиков в социальных сетях активно распространяются фальшивые новости и ложь, заявили Bloomberg два источника, знакомых с ситуацией в партии.