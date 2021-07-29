Чт, 29.07.2021
Мне как гетеросексуальному мужчине было непонятно, что именно должно происходить в голове, чтобы перейти к статьям о прайде или какой-то гей-паре и написать негативные комментарии. Это все равно что целенаправленно смотреть женский футбол и потом сказать - это было очень скучно. Том Лусис, колумнист TVNET
Том Лусис, колумнист TVNET

Готовим запасы правильно: 4 шага для идеально замороженных ягод

ФОТО: depositphotos.com

Замораживая сезонные ягоды, такие как клубника, черника, вишня и клюква, вы сможете круглый год наслаждаться вкусом лета. Кроме того, во многих рецептах ягоды даже не нужно размораживать!

4 шага к идеально замороженным ягодам 

1. Освободите ягоды от стеблей и листьев, тщательно промойте их в холодной воде. Идеально промывать их с использованием сита. 

2. После этого выложите ягоды на бумажное полотенце и дайте им полностью высохнуть. Они не должны быть мокрыми. Если необходимо, то можно спустя какое-то время сменить мокрое полотенце на сухое. 

ФОТО: Depositphotos.com

3. Выложите ягоды ровным слоем в плоскую посуду и поставьте в морозильную камеру, пока они не замерзнут (важно, чтобы ягоды не соприкасались друг с другом). 

4. Достаньте ягоды из морозилки и поместите в пакет для заморозки или коробочку, которую можно закрыть. Верните ягоды в морозильную камеру и можете хранить их вплоть до 6 месяцев. 

А вот что, например, можно приготовить из ягод!


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