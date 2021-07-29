Готовим запасы правильно: 4 шага для идеально замороженных ягод

4 шага к идеально замороженным ягодам

1. Освободите ягоды от стеблей и листьев, тщательно промойте их в холодной воде. Идеально промывать их с использованием сита.

2. После этого выложите ягоды на бумажное полотенце и дайте им полностью высохнуть. Они не должны быть мокрыми. Если необходимо, то можно спустя какое-то время сменить мокрое полотенце на сухое.

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3. Выложите ягоды ровным слоем в плоскую посуду и поставьте в морозильную камеру, пока они не замерзнут (важно, чтобы ягоды не соприкасались друг с другом).

4. Достаньте ягоды из морозилки и поместите в пакет для заморозки или коробочку, которую можно закрыть. Верните ягоды в морозильную камеру и можете хранить их вплоть до 6 месяцев.