Вакцинация детей до 12 лет, возможно, начнется уже в октябре

Paredzams, ka jau oktobrī varēs vakcinēties arī bērni, kas jaunāki par 12 gadiem. — Daniels Pavluts (@pavluts) July 29, 2021

В настоящее время вакцину от Covid-19 в Латвии можно получить с 12 лет. Лица в возрасте от 12 до 15 лет прививаются вакциной Pfizer/BioNTech Comirnaty.

Порядок вакцинации детей 12-13 лет

Родители или другие законные представители могут подать заявление на вакцинацию в медицинское учреждение, у семейного врача или по телефону 8989. Во время вакцинации необходимо присутствие матери или отца (или другого законного представителя), а также следующие документы: для законного представителя - паспорт или удостоверение личности, а также документ на ребенка (запись о ребенке в паспорте или свидетельство о рождении, при необходимости - нотариально заверенная доверенность).

Порядок вакцинации подростков от 14 лет