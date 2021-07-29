Вакцинация детей до 12 лет, возможно, начнется уже в октябре
Ожидается, что уже в октябре дети в возрасте до 12 лет смогут пройти вакцинацию, сообщил в Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Ожидается, что уже в октябре дети в возрасте до 12 лет смогут пройти вакцинацию, сообщил в Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Paredzams, ka jau oktobrī varēs vakcinēties arī bērni, kas jaunāki par 12 gadiem.— Daniels Pavluts (@pavluts) July 29, 2021
В настоящее время вакцину от Covid-19 в Латвии можно получить с 12 лет. Лица в возрасте от 12 до 15 лет прививаются вакциной Pfizer/BioNTech Comirnaty.
Порядок вакцинации детей 12-13 лет
Родители или другие законные представители могут подать заявление на вакцинацию в медицинское учреждение, у семейного врача или по телефону 8989. Во время вакцинации необходимо присутствие матери или отца (или другого законного представителя), а также следующие документы: для законного представителя - паспорт или удостоверение личности, а также документ на ребенка (запись о ребенке в паспорте или свидетельство о рождении, при необходимости - нотариально заверенная доверенность).
Порядок вакцинации подростков от 14 лет
В соответствии с Законом о правах пациентов лечение несовершеннолетних в возрасте от 14 лет разрешается при получении их согласия, поэтому подростки в возрасте от 14 лет могут принимать решение о вакцинации самостоятельно и не нуждаются в разрешении родителей или опекунов для получения вакцины.