Политолог о встрече Тихановской и Байдена: "Символизм такого уровня - это больше, чем фотка для Twitter"

Политический обозреватель Артем Шрайбман пояснил, как скажется такая встреча на Беларуси.

"Я обычно скептичен по поводу результативности международных вояжей лидеров оппозиции… Но в этот раз надо признать, что Тихановская и команда выжали максимум из американского турне.

Содержательно ее визит вряд ли бы поменялся от наличия или отсутствия короткой встречи с Байденом. Все серьезные детали обсуждаются со специалистами в Госдепе и Белом доме, встреча с президентом - это всегда про символизм. Но символизм такого уровня - это больше, чем фотка для Twitter.

Это сильный политический импульс для американской бюрократии. Теперь любые инициативы, которые обсуждались на "технических" встречах, будут идти быстрее.