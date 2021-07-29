Чт, 29.07.2021
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Роман Доброхотов, главный редактор расследовательского издания The Insider

Политолог о встрече Тихановской и Байдена: "Символизм такого уровня - это больше, чем фотка для Twitter"

Светлана Тихановская и Джо Байден ФОТО: AFP/SCANPIX

Президент США Джо Байден провел встречу с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Встреча прошла в Овальном зале Белого дома и продолжалась 15 минут. Ранее аналитики предполагали: если встреча Тихановской и Байдена состоится, это подтолкнет США к более жестким санкциям относительно официального Минска.

Политический обозреватель Артем Шрайбман пояснил, как скажется такая встреча на Беларуси.

"Я обычно скептичен по поводу результативности международных вояжей лидеров оппозиции… Но в этот раз надо признать, что Тихановская и команда выжали максимум из американского турне.

Содержательно ее визит вряд ли бы поменялся от наличия или отсутствия короткой встречи с Байденом. Все серьезные детали обсуждаются со специалистами в Госдепе и Белом доме, встреча с президентом - это всегда про символизм. Но символизм такого уровня - это больше, чем фотка для Twitter.

Это сильный политический импульс для американской бюрократии. Теперь любые инициативы, которые обсуждались на "технических" встречах, будут идти быстрее.

Чиновникам, которые хотят что-то сделать на белорусском направлении, будет проще достучаться до своих начальников, а лидерам оппозиции - до этих чиновников. Не знаю, есть ли в разработке новый санкционный пакет или миллионы долларов на гражданское общество, но если есть, то после встречи с Байденом дело пойдет однозначно быстрее", - считает эксперт.


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