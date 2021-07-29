Политолог о встрече Тихановской и Байдена: "Символизм такого уровня - это больше, чем фотка для Twitter"

Политический обозреватель Артем Шрайбман пояснил, как скажется такая встреча на Беларуси.
"Я обычно скептичен по поводу результативности международных вояжей лидеров оппозиции… Но в этот раз надо признать, что Тихановская и команда выжали максимум из американского турне.
Содержательно ее визит вряд ли бы поменялся от наличия или отсутствия короткой встречи с Байденом. Все серьезные детали обсуждаются со специалистами в Госдепе и Белом доме, встреча с президентом - это всегда про символизм. Но символизм такого уровня - это больше, чем фотка для Twitter.
Это сильный политический импульс для американской бюрократии. Теперь любые инициативы, которые обсуждались на "технических" встречах, будут идти быстрее.
Чиновникам, которые хотят что-то сделать на белорусском направлении, будет проще достучаться до своих начальников, а лидерам оппозиции - до этих чиновников. Не знаю, есть ли в разработке новый санкционный пакет или миллионы долларов на гражданское общество, но если есть, то после встречи с Байденом дело пойдет однозначно быстрее", - считает эксперт.