Чт, 29.07.2021
Мне как гетеросексуальному мужчине было непонятно, что именно должно происходить в голове, чтобы перейти к статьям о прайде или какой-то гей-паре и написать негативные комментарии. Это все равно что целенаправленно смотреть женский футбол и потом сказать - это было очень скучно. Том Лусис, колумнист TVNET
Том Лусис, колумнист TVNET

Рижская дума назвала улицы столицы, которые буду закрыты в период с августа по декабрь

Дорога. Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В период со 2 августа по 15 декабря движение транспортных средств будет закрыто на Густава Земгала гатве - на участке от улицы Вайрогу до улицы Иерикю, сообщил агентству LETA департамент сообщения Рижской думы.

Также будет прекращено движение автотранспорта на улице Унияс - на участке от Густава Земгала гатве до улицы Старкю. Движение будет перекрыто в связи с проведением работ по первой очереди строительства Восточной магистрали - участка "улица Иерикю-улица Виеталвас".

Закрытые участки улиц можно объехать по улице Бривибас гатве и улице Лиелвардес.

Департамент сообщения приносит извинения за неудобства, вызванные строительными работами, и поясняет, что реализация проекта такого масштаба невозможна без изменения организации дорожного движения.

Строительство объекта осуществляет ассоциация ACB, TILTS, в которую входят дорожно-строительная компания АО ACB и мостостроительная компания SIA Tilts. Первая очередь строительства Восточного шоссе реализуется в основном за счет Фонда сплочения Европейского Союза.


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