Рижская дума назвала улицы столицы, которые буду закрыты в период с августа по декабрь

Также будет прекращено движение автотранспорта на улице Унияс - на участке от Густава Земгала гатве до улицы Старкю. Движение будет перекрыто в связи с проведением работ по первой очереди строительства Восточной магистрали - участка "улица Иерикю-улица Виеталвас".

Закрытые участки улиц можно объехать по улице Бривибас гатве и улице Лиелвардес.

Департамент сообщения приносит извинения за неудобства, вызванные строительными работами, и поясняет, что реализация проекта такого масштаба невозможна без изменения организации дорожного движения.