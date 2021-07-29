Арбитраж обязал РФ выплатить 5 млрд долларов компании Yukos Capital

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил компании Yukos Capital Sarl выплату со стороны Российской Федерации компенсации в размере 5 млрд долларов, включая проценты и судебные издержки. Об этом говорится в сообщении нидерландского фонда Yukos, распространенном 28 июля.

Согласно информации фонда Yukos, вынеся решение по существу спора 23 июля, арбитраж определил, что "Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах".

Компании ЮКОС, получив от Yukos Capital займы в размере миллиардов долларов, не смогли вернуть их из-за банкротства и ликвидации компании российскими властями, утверждавшими, что эти займы были фиктивными, а средства принадлежали самой компании ЮКОС, которая использовала их в нелегальных схемах по выводу денег и уклонению от уплаты налогов.

Россия обжалует решение арбитража

Генпрокуратура РФ обжалует решение международного арбитража в пользу компании Yukos Capital. Об этом в ведомстве заявили журналистам в четверг, 29 июля. "Трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с Российской Федерации 2,6 млрд долларов США плюс проценты и арбитражные издержки. В данной части окончательное арбитражное решение не может считаться законным и обоснованным. Генеральная прокуратура Российской Федерации в обязательном порядке обжалует данное решение", - заявили журналистам в надзорном ведомстве.

Акционеры ЮКОС против России

В 2005 году дочерние компании Group Menatep Limited - Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о.Мэн), которые владели суммарно 51% ЮКОС, подали иск к России в суд Гааги с требованием взыскать ущерб на сумму $28,3 млрд. Общая сумма претензий к РФ с учетом иска пенсионного фонда ЮКОС - Veteran Petroleum Ltd. составляла $33,1 млрд. Впоследствии сумма компенсации повышалась.