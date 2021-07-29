Ереван и Баку снова обвинили друг друга в обстрелах
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Ереван и Баку снова обвинили друг друга в обстрелах
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить на границе Армении и Азербайджана российских пограничников и наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова передают "Интерфакс"и ТАСС.
"Мы выступали с предложением о зеркальном отводе от границы армянских и азербайджанских войск, размещении российских пограничников на участке от Сотка до Хознавара, мониторинге приграничной линии и начале процесса демаркации и делимитации", – передает "Интерфакс" слова Пашиняна на заседании правительства.
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