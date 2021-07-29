Чт, 29.07.2021
Кроме того, все накопившееся недоверие к государственной власти, возможно, даже частично унаследованное с советских времен. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Ереван и Баку снова обвинили друг друга в обстрелах

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Литва не справляется с потоком нелегальных мигрантов из Африки и Азии, которые используют Беларусь как транзит в Европу.
  • Зеленский принял закон, который в случае необходимости может привлечь все население Украины к защите страны.
  • Ереван и Баку снова обвинили друг друга в обстрелах.
  • Власти Грузии расторгли договор с оппозицией, который был заключен для решения политического кризиса.
  • Несколько спортсменов отказались от участия в Олимпийских играх из-за ментальных проблем.

Ереван и Баку снова обвинили друг друга в обстрелах

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить на границе Армении и Азербайджана российских пограничников и наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова передают "Интерфакс"и ТАСС.

"Мы выступали с предложением о зеркальном отводе от границы армянских и азербайджанских войск, размещении российских пограничников на участке от Сотка до Хознавара, мониторинге приграничной линии и начале процесса демаркации и делимитации", – передает "Интерфакс" слова Пашиняна на заседании правительства.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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