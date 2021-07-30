"Выдающийся коммунист". Китайский миллиардер Сунь Даву, высказывавшийся о правах человека, осужден на 18 лет

Как сообщало агентство Франс пресс, в это время десятки его сотрудников пострадали в стычках с полицией.

Друг диссидентов

Сунь считается бизнесменом, близким к некоторым видным китайским диссидентам, в прошлом он критиковал политику правительства в отношении сельских районов.

Сунь Даву не стеснялся открыто критиковать политику властей Китая ФОТО: Getty Images

Он был одним из немногих, кто открыто обвинил власти в сокрытии вспышки африканской чумы свиней, которая затронула его фермы в 2019 году и разрушила многие предприятия отрасли в стране.

В своих владениях Сунь построил нечто вроде коммуны со своими школами, больницами и другими общественными учреждениями. "Мне будет стыдно, если моя больница будет зарабатывать деньги. Я буду горд, если она станет приносить убытки", - это одно из изречений Суня, которые размещены на видных местах в созданном им городке.

За адвокатов, против коррупции

Сунь регулярно выступал против коррумпированных чиновников, за принцип верховенства права и в поддержку адвокатов-правозащитников.

Как рассказывает сайт американской радиостанции NPR, Сунь часто принимал известных адвокатов-правозащитников и поддерживал их деньгами, когда они становились объектами политических преследований. В числе этих адвокатов - Сю Чжиён, который вступал за конституционные реформы и был арестован в феврале прошлого года.

"Коррумпированные чиновники, люди с привилегиями не верят в закон [...] Простые люди хотят порядка и правил. В прошлом, столкнувшись с хозяйственным спором, разводом или уголовным обвинением, люди полагались на связи или договоренности за закрытыми дверями, а теперь большинство прежде всего обращается к адвокатам. Это - прогресс общества, пробуждение простых людей", - писал Сунь Даву в 2015 году.

В той же статье он вспоминал, как местный чиновник на скромной зарплате возил его на дорогой машине - как полагал Сунь, специально, чтобы показать свою влиятельность и достаток.

"Выдающийся коммунист"

Сунь уже был осужден в 2003 году по обвинению в незаконном сборе средств, но тогда дело было прекращено благодаря поддержке со стороны активистов и общественности.

Сообщалось, что на досудебном слушании Сунь отверг большинство выдвинутых против него обвинений, назвав себя "выдающимся членом Коммунистической партии".

В то же время он признал, что совершил ошибки, например, публиковал сообщения в соцсетях. "То, как меня сейчас судят, заставляет моих близких страдать, а тех, кто нас ненавидит, радоваться. Я хочу взять на себя вину, невзирая на суровость обвинений, в обмен на освобождение других. Мы люди, которые внесли свой вклад в общество", - заявил бизнесмен.

Кампания против китайских магнатов

В последнее время китайские власти применяют жесткие меры к бизнесу. В настоящее время расследования ведутся в отношении нескольких крупных технологических компаний, включая Alibaba, Didi и Tencent.

Основатель Alibaba Джек Ма недавно на несколько месяцев исчез из публичного пространства ФОТО: Reuters

В сентябре к 18 годам тюрьмы был приговорен магнат и критик властей Жень Чжицян - его обвинили в коррупции.

Два месяца спустя финансовые власти Китая отменили первичное размещение акций (IPO) компании финансовых технологий Ant Group.