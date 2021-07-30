Пт, 30.07.2021
Кроме того, все накопившееся недоверие к государственной власти, возможно, даже частично унаследованное с советских времен. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Темп вакцинации от Covid-19 оставался низким и в четверг

ФОТО: THOMAS LOHNES / AFP

В четверг темп вакцинации от Covid-19 в Латвии оставался низким, таким образом среднее количество вакцинированных за один день на этой неделе составляет 5430 человек, что на 67 больше, чем на прошлой неделе, свидетельствуют расчеты агентства LETA, основанные на данных Национальной службы здравоохранения.

Всего в четверг от Covid-19 были привиты 4028 человек, из которых 1902 получили первую дозу вакцины, 1599 получили вторую дозу, а 527 были привиты вакциной, Johnson&Johnson (J&J), для которой требуется всего одна доза.

В целом темп вакцинации от Covid-19 все еще в несколько раз ниже, чем в конце мая, когда, по имеющимся данным, в среднем прививались более 16 600 человек в день.

Из всех, кто в четверг получил вакцину от Covid-19, большинство составили люди, не принадлежащие ни к одной из приоритетных групп вакцинации. Было привито также 657 пожилых людей старше 60 лет, 294 человека с хроническими заболеваниями, 143 медицинских работника, 54 сотрудника образовательных учреждений и 18 клиентов учреждений социального ухода.

29 июля в Латвии было использовано 1816 первых доз вакцины Pfizer/BioNTech и 1345 вторых доз этой вакцины, 86 первых доз вакцины Moderna и 230 вторых доз этой вакцины, 24 вторых дозы вакцины AstraZeneca и 527 доз вакцины J&J, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В целом в Латвии было использовано 728 220 доз вакцины Pfizer/BioNTech, 293 834 дозы вакцины AstraZeneca, 219 884 дозы вакцины Moderna и 98 509 доз вакцины J&J.

На сегодняшний день в Латвии использовано 1 340 407 доз вакцин от Covid-19, в том числе 662 983 человека получили первую дозу вакцины, а 677 424 человека завершили процесс вакцинации.

По данным Центрального статистического управления, на начало апреля 2021 года в Латвии проживало 1 887 600 жителей, то есть 35,12% населения получили первую дозу вакцины от Covid-19, а 35,89% завершили процесс вакцинации.

На сегодняшний день для использования в Европейском союзе одобрены четыре вакцины от Covid-19: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и J&J или Janssen.


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