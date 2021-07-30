Темп вакцинации от Covid-19 оставался низким и в четверг

Всего в четверг от Covid-19 были привиты 4028 человек, из которых 1902 получили первую дозу вакцины, 1599 получили вторую дозу, а 527 были привиты вакциной, Johnson&Johnson (J&J), для которой требуется всего одна доза.

В целом темп вакцинации от Covid-19 все еще в несколько раз ниже, чем в конце мая, когда, по имеющимся данным, в среднем прививались более 16 600 человек в день.

Из всех, кто в четверг получил вакцину от Covid-19, большинство составили люди, не принадлежащие ни к одной из приоритетных групп вакцинации. Было привито также 657 пожилых людей старше 60 лет, 294 человека с хроническими заболеваниями, 143 медицинских работника, 54 сотрудника образовательных учреждений и 18 клиентов учреждений социального ухода.

29 июля в Латвии было использовано 1816 первых доз вакцины Pfizer/BioNTech и 1345 вторых доз этой вакцины, 86 первых доз вакцины Moderna и 230 вторых доз этой вакцины, 24 вторых дозы вакцины AstraZeneca и 527 доз вакцины J&J, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В целом в Латвии было использовано 728 220 доз вакцины Pfizer/BioNTech, 293 834 дозы вакцины AstraZeneca, 219 884 дозы вакцины Moderna и 98 509 доз вакцины J&J.

На сегодняшний день в Латвии использовано 1 340 407 доз вакцин от Covid-19, в том числе 662 983 человека получили первую дозу вакцины, а 677 424 человека завершили процесс вакцинации.

По данным Центрального статистического управления, на начало апреля 2021 года в Латвии проживало 1 887 600 жителей, то есть 35,12% населения получили первую дозу вакцины от Covid-19, а 35,89% завершили процесс вакцинации.