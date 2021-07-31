В Эстонии вылетел с дороги и перевернулся пассажирский автобус: в нем находились 43 человека

"Сегодня около 20.10 поступило сообщение, что на Таллиннском шоссе в Лихула вылетел с дороги автобус Lux Express и завалился набок", - сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

"Выехавший сегодня в 17.55 в направлении Таллинна автобус в 20.06 попал в аварию. Она произошла на въезде в Лихула сразу после того, как автобус повернул на проходящее через Лихула узкое Таллиннское шоссе. Шел сильный дождь, что сделало дорожные условия крайне тяжелыми. По показаниям водителя, автобус отклонился на обочину и, поскольку она была узкой, автобус завалился набок. Скорость автобуса в момент аварии составляла 22 км/ч", - пояснил член правления Lux Express Ингмар Роос.

У 45-летнего водителя автобуса не было признаков опьянения.

"На момент аварии в автобусе находилось 43 человека, из которых двое были доставлены в больницу для осмотра", - сказал пресс-секретарь полиции, добавив, что повреждения, к счастью, оказались легкими. Остальных пассажиров полицейские доставили на заправку Olerex в Лихула ждать запасного автобуса.