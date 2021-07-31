Опрос: за последние годы уменьшилось число людей, довольных демократией в Латвии

В июне этого года население попросили оценить, насколько оно удовлетворено или не удовлетворено тем, как демократия работает в Латвии.

В целом 37% респондентов довольны демократией в Латвии. Доля населения, думающего таким образом, снизилась на четыре процентных пункта с 2019 года.

Противоположного мнения в этом году придерживается 51% латвийцев, а 14% совсем не удовлетворены тем, как в стране работает демократия.