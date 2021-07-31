В Турции уже третий день бушуют лесные пожары: Эрдоган объявил Анталью зоной бедствия

Эрдоган также сообщил, что власти Турции выделят 50 миллионов лир (около шести миллионов долларов) на экстренные меры по устранению ущерба от пожаров.
Эргодан заявил, что в ближайшее время власти расследуют причины пожаров. По его словам, одной из версий их происхождения является диверсия.
Уже сообщалось, что по словам министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, десять пожаров все еще активны, в том числе три в популярном средиземноморском прибрежном районе Анталья.
Со среды в нескольких провинциях страны вспыхнуло 98 пожаров, 88 из которых взяты под контроль.
Особенно серьезные пожары на побережье Средиземного моря в Турции, тушение которых затруднено сильными ветрами. Некоторые регионы были эвакуированы, а туристы из гостиниц благополучно доставлены на корабле в безопасное место.
На сегодняшний день в результате пожаров погибли шесть человек, несколько сотен получили ранения.
В Турции, на побережьях Средиземного моря и Эгейского моря, в ближайшие дни ожидается сильная жара с температурой выше 40 градусов по Цельсию.