Atta Centre перестал функционировать как центр вакцинации

Atta Centre - крупнейший в Балтии многофункциональный центр для проведения конференций, выставок, концертов, спортивных и других мероприятий.

В состав комплекса входят 22 конференц-зала, офисный центр, большая автостоянка с зарядными станциями для электромобилей и оборудованная кухня (услуги кейтеринга доступны как для закрытых, так и для открытых мероприятий).