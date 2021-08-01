Пожары в Анталье и Мармарисе: пять очагов пока не удается взять под контроль, туристов эвакуируют с пляжей

По информации властей страны, пожар в районе курортного города Бодрум, из-за которого ранее эвакуировали туристов из нескольких отелей, удалось взять под контроль.

Туристов эвакуировали с пляжей на юго-западе Турции, где находится, в том числе Бодрум, из-за опасений, что бушующие пожары могут охватить гостиницы и дома.

Лесные пожары угрожают отелям и жилым домам в Бодруме ФОТО: Reuters

По данным турецких СМИ, для обеспечения безопасности туристов были задействованы суда береговой охраны. Также им помогали частные катера и яхты.Ранее сообщалось, что в Бодруме были эвакуированы три пятизвездочных отеля.

Местное издание EHA News выложило видео, как люди покидают Бодрум с чемоданами.

📹| #Turkey evacuates hotels in Bodrum



▪️An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.

▪️Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, #Muğla. pic.twitter.com/Idz9vbUijk — EHA News (@eha_news) July 31, 2021

При этом обращений от российских туристов по поводу проблем, связанных с пожарами в Турции, не поступало, заявил РИА Новости представитель генконсульства России в Анталье.

В результате пожаров, которые продолжаются в Турции с начала недели, погибли восемь человек, пострадали более четырехсот.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган накануне посетил город Манавгат в провинции Анталья, где из-за пожаров погибли пять человек.

Следователи пытаются установить, были ли поджоги совершены кем-то умышленно. Накануне стало известно, что в турецкой провинции Мугла задержали подозреваемого в поджоге лесов.

Помощь в борьбе с пожарами оказывает авиация, прибывшая из соседних стран ФОТО: EPA

Борьба с пожарами в Мармарисе ФОТО: EPA

Туристы ФОТО: Getty Images

Отдыхающие на пляже ФОТО: Getty Images

Эрдоган пообещал, что правительство окажет помощь всем пострадавшим от пожаров.

Ранее Эрдоган подвергся критике турецкой общественности из-за нехватки в стране противопожарных самолетов.

Президент Турции в ответ сослался на то, что Турецкая авиационная ассоциация не обновила свой парк и технологии.