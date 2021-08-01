Пожары в Анталье и Мармарисе: пять очагов пока не удается взять под контроль, туристов эвакуируют с пляжей

В Турции за последние дни удалось потушить более 100 лесных пожаров, но по состоянию на воскресенье пока не удается остановить распространение пяти пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла.
По информации властей страны, пожар в районе курортного города Бодрум, из-за которого ранее эвакуировали туристов из нескольких отелей, удалось взять под контроль.
Туристов эвакуировали с пляжей на юго-западе Турции, где находится, в том числе Бодрум, из-за опасений, что бушующие пожары могут охватить гостиницы и дома.
По данным турецких СМИ, для обеспечения безопасности туристов были задействованы суда береговой охраны. Также им помогали частные катера и яхты.Ранее сообщалось, что в Бодруме были эвакуированы три пятизвездочных отеля.
Местное издание EHA News выложило видео, как люди покидают Бодрум с чемоданами.