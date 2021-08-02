PTAC предупреждает о возможном мошенничестве в одном из интернет-магазинов

В рамках исследования PTAC пришел к выводу, что SIA LB Latvia не обеспечивает выполнение заказов, заказанных и оплаченных потребителями (в частности, окна из PVC). Также было выявлено, что компания не выполняет обязательство по возврату уплаченной потребителями денежной суммы в соответствии с нормативными актами в случаях, когда потребители в одностороннем порядке отказываются от заключенного дистанционного договора из-за неисполнения заказа/доставки товара. Также SIA LB Latvia избегает рассмотрения жалоб потребителей в связи с заключенными договорами, то есть не дает ответов.

PTAC оценивает коммерческую практику, применяемую компанией, как несправедливую - несовместимую с профессиональным усердием, вводящую в заблуждение и агрессивную.

Тот факт, что SIA LB Latvia не отвечает на запросы PTAC, а сайт больше не доступен, показывают, что SIA LB Latvia может иметь признаки уголовного преступления, а именно мошенничества. Соответственно, PTAC обратился в Госполицию с просьбой провести оперативную проверку соответствующих фактов и, при необходимости, возбудить уголовное дело.

PTAC проинформировал Регистр предприятий, что SIA LB Latvia не обеспечивает свою доступность по указанному юридическому адресу, и попросил Регистр предприятий оценить необходимость принятия решения о прекращении деятельности коммерсанта.