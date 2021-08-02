Пн, 2.08.2021
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Конец "Дела о строительном картеле": 10 предприятий оштрафованы на 16 млн евро

ФОТО: watchara panyajun/shutterstock

Совет по конкуренции (СК) Латвии наложил штрафы в сумме более 16 миллионов евро на 10 предприятий в рамках "Дела о строительном картеле", сообщила LЕТА представитель СК Зане Горшкова.

Названия конкретных компаний и размер наложенных штрафов пока не разглашается.

По словам Горшковой, юристы совета все еще готовят решение, чтобы разослать его каждой из компаний - те пока не проинформированы об этом. После того, как это будет сделано, на следующей неделе совет обнародует решение.

Хотя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) закрыло уголовное дело о т.н. строительном картеле (оно было возбуждено еще в 2018 году), в котором во взяточничестве подозревались предприниматели и должностные лица, расследование деятельности картеля продолжил СК - он мог привлечь к ответственности 18 предприятий, сообщила в мае программа TV3 Nekā personīga.

Информация, имеющаяся в распоряжении программы, показала, что подозрения в наличии запрещенного соглашения (картеля) были в отношении 18 строительных компаний:

  1. SIA Skonto būve,
  2. SIA Velve,
  3. SIA Rere būve,
  4. SIA Re & Re,
  5. SIA Rere meistari,
  6. SIA Arčers,
  7. SIA Latvijas energoceltnieks,
  8. AS LNK Industries,
  9. SIA RBSSKALS būvvadība,
  10. AS RBSSKALS,
  11. AS Latvijas tilti,
  12. SIA Merks,
  13. SIA Kodols M,
  14. SIA Monum,
  15. SIA Enfort,
  16. SIA Аbora,
  17. SIA Ostas celtnieks
  18. и АS UPB.

Факты в распоряжении KNAB свидетельствовали о возможной передаче и получении взяток в крупных размерах, возможном согласовании цен при закупках, а также о подкупе должностных лиц с целью обеспечения реализации интересов предпринимателей в вопросах, не связанных с закупками. СК расследовал возможное нарушение закона о конкуренции - запрещенное картельное соглашение.


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