Конец "Дела о строительном картеле": 10 предприятий оштрафованы на 16 млн евро

Названия конкретных компаний и размер наложенных штрафов пока не разглашается.

По словам Горшковой, юристы совета все еще готовят решение, чтобы разослать его каждой из компаний - те пока не проинформированы об этом. После того, как это будет сделано, на следующей неделе совет обнародует решение.

Хотя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) закрыло уголовное дело о т.н. строительном картеле (оно было возбуждено еще в 2018 году), в котором во взяточничестве подозревались предприниматели и должностные лица, расследование деятельности картеля продолжил СК - он мог привлечь к ответственности 18 предприятий, сообщила в мае программа TV3 Nekā personīga.

Информация, имеющаяся в распоряжении программы, показала, что подозрения в наличии запрещенного соглашения (картеля) были в отношении 18 строительных компаний:

SIA Skonto būve, SIA Velve, SIA Rere būve, SIA Re & Re, SIA Rere meistari, SIA Arčers, SIA Latvijas energoceltnieks, AS LNK Industries, SIA RBSSKALS būvvadība, AS RBSSKALS, AS Latvijas tilti, SIA Merks, SIA Kodols M, SIA Monum, SIA Enfort, SIA Аbora, SIA Ostas celtnieks и АS UPB.