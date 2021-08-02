Конец "Дела о строительном картеле": 10 предприятий оштрафованы на 16 млн евро

Названия конкретных компаний и размер наложенных штрафов пока не разглашается.
По словам Горшковой, юристы совета все еще готовят решение, чтобы разослать его каждой из компаний - те пока не проинформированы об этом. После того, как это будет сделано, на следующей неделе совет обнародует решение.
Хотя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) закрыло уголовное дело о т.н. строительном картеле (оно было возбуждено еще в 2018 году), в котором во взяточничестве подозревались предприниматели и должностные лица, расследование деятельности картеля продолжил СК - он мог привлечь к ответственности 18 предприятий, сообщила в мае программа TV3 Nekā personīga.
Информация, имеющаяся в распоряжении программы, показала, что подозрения в наличии запрещенного соглашения (картеля) были в отношении 18 строительных компаний:
- SIA Skonto būve,
- SIA Velve,
- SIA Rere būve,
- SIA Re & Re,
- SIA Rere meistari,
- SIA Arčers,
- SIA Latvijas energoceltnieks,
- AS LNK Industries,
- SIA RBSSKALS būvvadība,
- AS RBSSKALS,
- AS Latvijas tilti,
- SIA Merks,
- SIA Kodols M,
- SIA Monum,
- SIA Enfort,
- SIA Аbora,
- SIA Ostas celtnieks
- и АS UPB.
Факты в распоряжении KNAB свидетельствовали о возможной передаче и получении взяток в крупных размерах, возможном согласовании цен при закупках, а также о подкупе должностных лиц с целью обеспечения реализации интересов предпринимателей в вопросах, не связанных с закупками. СК расследовал возможное нарушение закона о конкуренции - запрещенное картельное соглашение.