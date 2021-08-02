Политолог о ситуации с Тимановской: "Бюрократическая система сама делает из незначительного эпизода скандал"

Пока спортсменка ожидает решения своей судьбы в Токио, о "кейсе Тимановской" высказался политический аналитик Артем Шрайбман. По его мнению, ситуация с Тимановской - иллюстрация бюрократической системы Беларуси, которая "весь год избавлялась от привычки самоконтроля, внутренних сдержек и остатков терпимости к критике".

"Иностранные журналисты часто спрашивают, ну зачем было нарываться на секторальные санкции ради ареста Протасевича или зачем было рисовать именно 80% год назад? А незачем, система не принимает решения, взвешивая риски. Стимулы настроены иначе: гасить любой ценой то, что может вызвать гнев Первого, а если гнев вызван - гасить с удвоенной силой", пишет Шрайбман, - Готов поспорить, следующая стадия - разговоры про заготовленную провокацию и купленную заранее Тимановскую".

К слову, он уже угадал - про "купленную" уже появились высказывания провластного политолога.

"Ты только приедь домой - и ничего не пиши": в Telegram-канале Еврорадио опубликована аудиозапись того, как спортивные чиновники запугивали и довели до слез бегунью Кристину Тимановскую. Вероятно, это были члены белорусской делегации на Играх в Токио.