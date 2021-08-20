Гермафродитизм в межвоенной Латвии, аномалии тела, запечатленные в гипсовых слепках, и эмбрионы с редкими патологиями. Это небольшая часть 100-летней коллекции Музея анатомии Рижского университета им. Страдиня (RSU), которая раскрывает истории об анатомии человека и ее исследованиях в Латвии.

Гипсовый слепок, на который я смотрю в подвале нового музея анатомии, снят с трупа 68-летней женщины по имени Мария. В 1924 году на улице нашли мертвого человека, одетого в женскую одежду. Он принадлежит к коллекции случаев неопределенного пола, которую начал создавать первый руководитель музея (с 1920 по 1925 год), шведский профессор Гастон Бакманис. За четыре года в Институте анатомии Бакманис среди 1000 трупов идентифицировал пять гермафродитов, или, как называли их в межвоенной Латвии, межполовых случаев, которые являются относительно частыми. Сатирический журнал Pūcesspieģelis в то время иронизировал, что большое количество гермафродитов может быть причиной стремления женщин к правам мужчин.