Пн, 2.08.2021
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Эвия Шталберга, представитель Национальной службы здравоохранения
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Литва планирует построить четырехметровый проволочный забор на границе с Беларусью

Забор. Иллюстративное фото. ФОТО: TVNET

По словам чиновника, литовские пограничники планируют построить четырехметровый проволочный забор у границы с Беларусью. В верхней части ограждения будет колючая проволока.

Такой забор нужен, чтобы остановить наплыв нелегальных мигрантов из Беларуси. Его стоимость будет составлять 152 миллиона евро.

"Мы планируем установить [этот забор] на государственной границе, он будет не ниже четырех метров от земли", - заявил в понедельник, 2 августа, агентству BNS полковник и заместитель начальника Государственной пограничной службы Литвы Видас Мачайтис.

Он добавил,

что забор будет закреплен так, чтобы его нельзя было легко перерезать, а наверху будет колючая проволока.

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Пограничная служба Литвы намерена построить 508 километров такого забора вдоль границы с Беларусью.

"Мы готовим технические спецификации и в ближайшее время начнем процесс закупок. Конечно, самая большая проблема - это деньги", - признал Мачайтис.

В зависимости от наличия финансирования строительство такого забора может занять от одного до трех лет.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила о планах строительства забора на границе с Беларусью в июле. Строительство забора из колючей проволоки уже началось.

Напоминаем, за минувшие сутки, по предварительным данным, задержано 287 мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси и Литвы.

В понедельник радиостанции LRT radijas глава Службы по охране госграницы Рустамас Любаевас заявил, что задержанных было несколько больше - 289. Кроме того, с полуночи до утра понедельника границу пересекли еще 109 мигрантов.

Большинство из них представились гражданами Ирака.

В настоящее время мигрантов расселяют в подразделениях СОГГ, на предоставленных самоуправлениями объектах, на полигоне в Руднинкай.

Среди задержанных на границе с Беларусью нелегальных мигрантов преобладают граждане Ирака или те, кто ими представляется - 2555 человек. Также задержаны 191 гражданин Конго, 129 граждан Камеруна, 124 гражданина Сирии, 91 - Ирана, 90 - России и других стран.


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