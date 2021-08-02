Литва планирует построить четырехметровый проволочный забор на границе с Беларусью

Такой забор нужен, чтобы остановить наплыв нелегальных мигрантов из Беларуси. Его стоимость будет составлять 152 миллиона евро.

"Мы планируем установить [этот забор] на государственной границе, он будет не ниже четырех метров от земли", - заявил в понедельник, 2 августа, агентству BNS полковник и заместитель начальника Государственной пограничной службы Литвы Видас Мачайтис.

Он добавил,

что забор будет закреплен так, чтобы его нельзя было легко перерезать, а наверху будет колючая проволока.

Пограничная служба Литвы намерена построить 508 километров такого забора вдоль границы с Беларусью.

"Мы готовим технические спецификации и в ближайшее время начнем процесс закупок. Конечно, самая большая проблема - это деньги", - признал Мачайтис.

В зависимости от наличия финансирования строительство такого забора может занять от одного до трех лет.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила о планах строительства забора на границе с Беларусью в июле. Строительство забора из колючей проволоки уже началось.

Напоминаем, за минувшие сутки, по предварительным данным, задержано 287 мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси и Литвы.

В понедельник радиостанции LRT radijas глава Службы по охране госграницы Рустамас Любаевас заявил, что задержанных было несколько больше - 289. Кроме того, с полуночи до утра понедельника границу пересекли еще 109 мигрантов.

Большинство из них представились гражданами Ирака.

В настоящее время мигрантов расселяют в подразделениях СОГГ, на предоставленных самоуправлениями объектах, на полигоне в Руднинкай.