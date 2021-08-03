Коронавирус в Китае: штамм "Дельта" занесен из России и разносится пугающими темпами

Новая вспышка Covid-19, которую уже назвали самой серьезной после Уханя, охватила по меньшей мере 15 китайских провинций и городов. Власти проявляют все больше беспокойства по поводу уязвимости страны перед более заразным вариантом "Дельта".
За последние 10 дней дни зарегистрировано более 300 новых случаев заболевания, и каждый день выявляется все больше зараженных. Только 2 августа зарегистрированы 55 новых случаев, из них 40 в провинции Цзяньсу на востоке страны, остальные - в Пекине и провинциях Хуньань, Хубэй, Шандунь, Хэньань, Хайнань и Юньнань, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению.
Это сравнительно мало по меркам других стран, но много для Китая, где около года ежедневный счет новых заболевших шел на единицы.
Семь человек ранее заболели в городе Ухань, где новых случаев не отмечалось с июня прошлого года.
Пандемия зародилась в Ухане предположительно в декабре 2019 года, но благодаря беспрецедентно жестким карантинным мерам китайским властям удалось подавить ее на своей территории.
Сейчас китайским врачам приходится иметь дело с новым штаммом "Дельта", первоначально выявленным в Индии и отличающемся более высокой заразностью.
Чиновники в области здравоохранения утверждают, что вирус был занесен в страну 10 июля самолетом, прибывшим из России в аэропорт Нанкина, столицы провинции Цзяньсу. Первыми заразились чистившие салон авиалайнера уборщики. Тревога прозвучала спустя 10 дней.
Согласно прогнозу ученых университета Ланьчжоу, к 12 августа число заболевших в одной лишь провинции Цзяньсу достигнет 425.
Новая угроза сделалась главной темой китайских СМИ и соцсетей.
Еще один эпицентр
Особое беспокойство сейчас вызывает популярный курорт Чжанцзяцзе в провинции Юньнань, где около пяти тысяч человек, в том числе туристы из Нанкина, посетили театральные представления, а затем разъехались по всему Китаю.