Как сохранить сияющую кожу, здоровые волосы и крепкие ногти летом? Советы фармацевта

"Состояние кожи, волос и ногтей существенно ухудшает соблюдение строгих диет: когда мы не получаем достаточное количество питательных веществ, организм предпочитает расходовать ресурсы на поддержание функций самых важных органов, в то время как кожа становится более тусклой и неэластичной, а волосы и ногти - хрупкими и тонкими.

Если в целях улучшения здоровья вы планируете соблюдать диету, обязательно нужно подумать о том, чем заменить питательные вещества, которые вы не получите с пищей.

Именно продуманное меню помогает коже быть молодой, тонизированной, сияющей, замедляет образование морщинок и обеспечивает блеск и крепость ногтей и волос", - подчеркивает сертифицированный фармацевт Иванда Крастиня.

#2 Достаточное количество воды

Вода важна практически для всех клеток организма и для обеспечения их функций: с ее помощью в клетки попадают питательные вещества и кислород, необходимый для того, чтобы в клетках могли полноценно происходить обменные процессы, чтобы клетки могли синтезировать необходимые организму вещества, а также выводить токсины. Если тело не получает достаточное количество жидкости, кожа, волосы и ногти также высыхают, становятся хрупкими и тусклыми.

Ежедневно рекомендуется выпивать от двух до трех литров жидкости, причем необходимый объем воды зависит от пола человека, его возраста и строения тела, а также различных внешних факторов, например, интенсивности физической активности и погодных условий.

В жаркую погоду, когда усиленно выделяется пот и телу может грозить перегрев, важно пить больше, чем обычно.

#3 Отдых и режим сна

Полноценный отдых и здоровый режим сна важны не только для красоты кожи, волос и ногтей, но и для здоровья в целом. Во время сна организм человека восстанавливается, активно происходят различные обменные процессы, в том числе в клетках кожи, волос и ногтей. Пока человек спит, клетки интенсивно получают и используют питательные вещества, производят необходимые им коллаген, эластин, кератин и другие вещества, а также освобождаются от ненужных конечных продуктов обмена веществ. Чтобы сон был качественным, ложиться спать следует не позже чем за час до полуночи, и длиться ночной отдых должен от семи до девяти часов. Нужно также соблюдать рекомендации по гигиене сна: идти спать и просыпаться лучше в одно и то же время, перед сном не переедать, не употреблять алкоголь и отказаться от длительного использования гаджетов.

В свою очередь отдых, особенно на свежем воздухе, дает нам позитивный заряд и улучшает настроение, тем самым мобилизуя нервные клетки для более продуктивной работы. На свежем воздухе организм получает больше кислорода, что дает больше энергии для обменных процессов и помогает телу легче и полноценнее справляться с повседневными функциями.

#4 Позитивное воздействие солнца

Солнечный свет и тепло благоприятно воздействуют на весь организм в целом: они расслабляют напряженную мускулатуру, уменьшают болевые ощущения, ослабляют психоэмоциональный стресс и улучшают настроение. Солнечные лучи активизируют синтез гормонов и выделение ферментов, запускают выработку витамина D в коже, а также улучшают работу защитной системы организма, стимулируя лимфоциты, защищающие нас от бактерий и вирусов.

Нахождение на солнце позитивно влияет и на состояние кожи, уменьшает симптомы экземы и улучшает состояние кожи при акне, уменьшая количество вызывающих воспаление бактерий на ней.

Тепло также улучшает кровообращение, тем самым ускоряя обменные процессы в луковицах волос и корнях ногтей, в результате чего клетки кожи быстрее регенерируются, а волосы и ногти быстрее растут. Правда, как напоминает фармацевт, благоприятный эффект солнца будет заметен лишь в том случае, если находиться под ним разумное количество времени утром или вечером, при этом пользуясь солнцезащитным кремом.

ФОТО: Пресс-фото

#5 Защита, увлажнение и питание кожи, волос и ногтей

В заботе о здоровье кожи, волос и ногтей важную роль должны играть косметические средства. Кожу, волосы и ногти важно не только очищать и увлажнять, но также защищать и питать важными для них витаминами и минеральными веществами.

"Очищение должно быть мягким, в средствах не должно быть агрессивных компонентов, которые дополнительно раздражают кожу или волосы. Раз в неделю или две можно использовать скрабы, чтобы более эффективно удалить отмерший роговой слой и чтобы используемые затем средства могли проникнуть в более глубокие слои кожи.

Летом особенно важную роль играют косметические средства с SPF-фильтром. Они защищают кожу и волосы от вредного УФ-излучения, а без такой защиты кожа быстрее стареет, волосы быстрее становятся хрупкими и тонкими.