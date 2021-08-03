Билл и Мелинда Гейтс официально развелись

В документе о разводе сказано, что супруги подписали "контракт о раздельном проживании", который не был подан в ходе бракоразводного процесса. В нем указано, как супруги согласились разделить имущество, долги и судебные издержки. Мелинда Френч Гейтс объявила, что не намерена менять фамилию.

Согласно данным The Wall Street Journal, Мелинда Гейтс искала адвокатов по бракоразводным делам с 2019 года, когда Билла Гейтса обвинили в связях с Джеффри Эпштейном, который был осужден по делу о торговле людьми и педофилии.

3 мая стало известно о разводе пары, так как "они больше не верят, что могут продолжать рост вместе как пара, и происходящее - следующая фаза их жизни".

После этого Гейтса стали называть офисным задирой с манерой заводить сексуальные интриги, а в июле бизнесмена заметили в "летнем лагере для миллиардеров" в Айдахо.

Бывшие супруги планируют оставаться сопредседателями Фонда Билла и Мелинды Гейтс - некоммерческой организации, целью которой является борьба с бедностью, болезнями и неравенством во всем мире. По словам Марка Сузмана, генерального директора Фонда Гейтсов, если пара не сможет работать вместе, Мелинда может уйти в отставку через два года.

Гейтс познакомился с Мелиндой в конце 1980-х годов, когда та пришла работать в Microsoft. В 2000 году пара основала благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс и пожертвовала туда часть своего значительного состояния.

Супруги прожили вместе 27 лет, в браке у них родились трое детей - Дженнифер Катарин (1996), Рори Джон (1999) и Фиби Адель (2002).