The Wall Street Journal назвал возможную причину развода Билла и Мелинды Гейтс

В воскресенье WSJ сообщил, что одной из причин развода четы Гейтсов после 25 лет брака стал факт, что Билл Гейтс ранее сотрудничал с Джеффри Эпштейном, печально известным в связи с обвинениями в торговле людьми и педофилии.

Как рассказал бывший работник фонда Билла и Мелинды Гейтс, у Мелинды были опасения по поводу сотрудничества мужа с Эпштейном уже в 2013 году. В 2019 году она встречалась с адвокатами по бракоразводным делам, указав, что уже тогда их брак "безвозвратно распался".

Билл и Мелинда Гейтс публично прозвучавшую информацию не прокомментировали. Ранее сообщалось, что 3 мая стало известно о разводе пары, так как "они больше не верят, что могут продолжать рост вместе как пара, и происходящее - следующая фаза их жизни".

WSJ указывает, что в сентябре 2019 года у Билла Гейтса спрашивали о его связи с Эпшейном, на что Гейтс ответил: "Да, я с ним встречался, однако у меня нет никаких бизнес-отношений или дружбы с ним". 2

В октябре 2019 года Мелинда обратилась к адвокатам после того, как The New York Times сообщил о встречах ее мужа с Эпштейном, которые происходили несколько раз. Данная публикация свидетельствовала, что "Гейтс с Эпштейном встречались несколько раз начиная уже с 2011 года. Минимум три раза они встречались в собственности Эпштейна".

Тогда пресс-представитель Билла Гейтса рассказал, что такие встречи действительно происходили, однако Гейтс встречался с Эпштейном, чтобы обсудить вопросы, связанные с филантропией.

"Гейтс сожалеет о знакомстве с Эпштейном и признает, что эти встречи были ошибкой", - указала представитель Гейтса.