Верховный суд отклонил кассационную жалобу Гобземса

Ранее сообщалось, что апелляционный суд в своем решении назвал правильным выводом, что заявитель совершил грубое нарушение норм Кодекса этики латвийских адвокатов. Окружной административный суд пришел к выводу, что дисциплинарное взыскание, наложенное на заявителя, было соразмерным характеру нарушений и личности заявителя, и поэтому тот был разумно исключен из числа присяжных адвокатов.

Уже сообщалось, что Гобземс обжаловал решение LZAP. К нему было применено дисциплинарное взыскание за несколько нарушений, но в кассационной жалобе он аргументировал только одно из них - грубое нарушение этических норм. Грубое нарушение этических норм было связано с публичными заявлениями политика в социальных сетях Facebook и Twitter, новостных порталах, в газете Dienas Bizness и в программе Латвийского телевидения о других присяжных адвокатах, судьях и государственных служащих.

Суд первой инстанции отклонил ходатайство Гобземса об отмене решения Совета об исключении его из коллегии адвокатов. Позже Окружной административный суд также отклонил жалобу Гобземса на решение Окружного административного суда.