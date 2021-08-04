Сейм концептуально поддержал законопроект о праве увольнять работников без ковид-сертификатов

В случаях, когда у человека есть объективные причины для отсутствия сертификата, работодатель не имеет права прекращать трудовые отношения, и ситуация должна быть разрешена в соответствии с законами и правилами, регулирующими трудовые отношения.

Законопроект также предусматривает, что работодателю будет запрещено расторгать трудовой договор или прекращать трудовые отношения с беременными женщинами без ковид-сертификата, а также женщинами в послеродовом периоде до одного года или на период кормления грудью, но не дольше чем до достижения ребенком двухлетнего возраста.

В то же время законопроект предусматривает, что, вводя обязанность вакцинации для выполнения служебных обязанностей, государство берет на себя ответственность за ущерб, причиненный здоровью человека в результате вакцинации. В настоящее время нормативными актами не определены условия возмещения ущерба, причиненного здоровью или жизни в результате осложнений, вызванных вакцинацией.

Согласно поправкам, если у человека нет совместимого сертификата, он может получить услугу очно только в том случае, если это невозможно сделать удаленно. В то же время не будет исключена возможность получения услуг очно в некоторых случаях без действующего сертификата.

Поправки к закону требуют наличия ковид-сертификата у всех должностных лиц государственного управления, включая сотрудников органов безопасности.

Поправки предусматривает, что работодатель уже в процессе отбора работников может проверять наличие ковид-сертификата. Поставщик услуг имеет право попросить получателя подтвердить наличие сертификата.

Должностные лица судебной системы не обязаны иметь сертификат, но могут оказывать услуги и в том случае, если судья, нотариус или судебный исполнитель прошел тест на Covid-19 и имеет отрицательный результат.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в свою очередь заявлял на заседании правительства, что государство может покрыть расходы на тестирование людей, для которых вакцинация является условием для выполнения рабочих обязанностей, но по медицинским причинам какое-то время невозможна.

Минюст подаст уточнения к законопроекту о праве увольнять работников без ковид-сертификатов

Минюст внесет ко второму чтению уточнения к законопроекту о праве увольнять сотрудников без сертификата о вакцинации Covid-19 или перенесенном заболевании, сообщила сегодня на заседании комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией парламентский секретарь Минюста Илона Кронберга.

Она подчеркнула, что целью законопроекта является общественная безопасность и уменьшение рисков заражения. На вопрос председателя комиссии Юриса Ранцанса (Новая консервативная партия) о рассмотренных альтернативах для достижения этих целей Круминя ответила, что теоретически альтернативой будет возобновление различных ограничений.

Ранцанс указал на важность рассмотрения альтернатив до принятия поправок к закону, поскольку поправки должны выдержать оценку в Конституционном суде.

Парламентский секретарь Минюста обратила внимание на то, что поправки к закону предусматривают, что каждый случай, когда человек не привился от коронавируса, должен будет оцениваться работодателем индивидуально. Первоначально работодатель должен будет оценить, есть ли у сотрудника возможность выполнять свои обязанности удаленно или на другой должности, затем можно будет рассмотреть возможность приостановки работы, то есть сначала будут рассмотрены меньшие ограничения.

Законопроект о лотерее для вакцинированных снят с повестки дня заседания Сейма

Сегодня, 4 августа, депутаты Сейма приняли решение исключить законопроект о прививочной лотерее из повестки дня пленарного заседания.

59 депутатов проголосовали за исключение законопроекта из повестки дня, а против выступили 28 парламентариев.

Обеспокоенность по поводу законопроекта во вторник выразила Новая консервативная партия (НКП), заявив, что непонятен вопрос о финансировании лотереи, большая часть которого отведена на рекламу и аналогичные услуги. "Депутаты не уверены, является ли более 400 000 евро на маркетинг адекватной суммой", - заявил Кришьянис Фелдманс (НКП).

Партия также интересуется, почему организация лотереи не доверена, например, Latvijas Loto, имеющему необходимый опыт, инфраструктуру, а также время вещания в общественных СМИ. Неясны и некоторые юридические нюансы законопроекта.

Заместитель председателя фракции Национального объединения (НО) Янис Домбрава ранее заявил агентству LETA, что в понедельник появились признаки того, что НКП может попросить снять этот вопрос с повестки дня, и НО не видит причин для возражений. По коалиционному соглашению НКП имеет на это право.